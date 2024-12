Pro Loco: Bini, tessera Unpli 2025 dedicata a “Io sono Fvg” e Go!2025

“Grazie alla collaborazione con l’Unione nazionale delle Pro Loco da oggi abbiamo un nuovo straordinario strumento di promozione per il nostro territorio: la tessera dell’Unpli 2025 dedicata a Go!2025 con il marchio ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’, che a breve sarà recapitata agli oltre 650mila soci dell’Unpli sparsi su tutto il territorio regionale”. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini che assieme al presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, al sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e al presidente del Comitato regionale dell’Unpli Pietro De Marchi ha ricevuto dalle mani del presidente nazionale dell’Unpli Antonino La Spina le prime tessere 2025 dedicate alla nostra regione, a margine della presentazione della rassegna ‘Presepi Fvg la tradizione che prende forma’, avvenuta in Consiglio regionale. “La rete delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia è un alleato importante per favorire l’incoming turistico nella nostra regione grazie ai numerosissimi eventi articolati nell’arco dell’anno – ha detto Bini -. Iniziative che, grazie al lavoro sinergico compiuto con la Regione e PromoturismoFVG, fanno conoscere le nostre meravigliose località e contribuiscono anche a mantenere vive le nostre tradizioni”. Terminata la presentazione dell’evento in Consiglio regionale, il presidente La Spina e l’assessore Bini hanno raggiunto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, omaggiato a sua volta con la tessera Unpli 2025.

Da sinistra: il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, i presidente del Comitato Fvg dell’Unpli Pietro De Marchi, l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e il presidente nazionale dell’Unpli Antonino La Spina.