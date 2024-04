Processi e integrazione: verso una Pubblica Amministrazione di valore

“Processi e integrazione: verso una PA di valore” è l’evento che il Sistema Integrato ANCI FVG – ComPA FVG, in collaborazione con CERVAP (Centro di Ricerca sul Valore Pubblico), organizza per illustrare il percorso fatto dal progetto di ricerca denominato “Mappatura dei processi interni integrata con il Performance Management e il Risk Management” dal 2021 a oggi e descrivere il filo rosso che connette i temi della programmazione integrata, del Performance Management e del Risk Management nella PA per la sua semplificazione e digitalizzazione al fine di generare Valore Pubblico.

L’appuntamento è in programma martedì 16 aprile a Udine nella Torre di Santa Maria (via Zanon 2) della sede di Confindustria Udine alle ore 10:30 (accredito dalle ore 10).

Rivolto al personale degli Enti locali e in particolare a segretari comunali e responsabili per la transizione al digitale del Friuli Venezia Giulia, ma anche a consulenti ed esperti di digitalizzazione, aziende di informatica e università, l’evento sarà un’occasione speciale per confrontarsi con esperti e professionisti del settore e conoscere esempi concreti provenienti dal Comune di Trieste, dal Comune di Sacile e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Interverranno: