“Progetti Europa”, 43 milioni per 6 interventi. Zilli: “Spendiamo bene i soldi”

Lo stato di avanzamento dei progetti Europa del valore di 43 milioni di euro è stato al centro del comitato di vigilanza sui fondi Pr Fesr della Regione che si è svolto a Pordenone. I sei progetti simbolo riguardano i diversi piani negoziali di ricerca e sviluppo – in collaborazione tra pubblico e privato – nell’ambito delle tecnologie marittime (per 5,3 milioni), il nuovo edificio scolastico a “emissioni zero” di Gorizia (19,5 mln), la riqualificazione antisismica ed energetica di Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro (5,9 mln), il progetto di rigenerazione di siti culturali per la cittadinanza attiva (200 mila euro), la riqualificazione della piazza Transalpina nei Comuni di Gorizia e Nova Gorica per Go!2025 (4,2 mln) e le strategie di sviluppo locale delle Aree interne (8 mln).

Zilli successivamente ha incontrato l’amministrazione di Pordenone, con il en sindaco Alessandro Basso, la vice Mara Piccin e il consigliere regionale Lucia Buna. Il primo cittadino ha garantito stretta collaborazione.