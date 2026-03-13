Progetti Pnrr: comuni al 60% della spesa, Edr al 79%

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Lo stato di avanzamento dei progetti del Pnrr in regione è molto positivo. C’è quindi soddisfazione per i risultati raggiunti finora sia in termini di capacità di spesa sia nella prospettiva del traguardo finale”. Così l’assessora alle Finanze, Barbara Zilli, a margine della riunione della Cabina di regia regionale per il monitoraggio dei progetti del Pnrr in Friuli Venezia Giulia.

Gli enti locali hanno già trasformato in pagamenti il 60% dei fondi assegnati. Gli enti regionali di decentramento hanno raggiunto il 79% della spesa. A questo dato, informa la Regione, si affianca l’avanzamento procedurale degli interventi. La Regione, come soggetto attuatore diretto, ha portato a conclusione 280 interventi, mentre altri 267 risultano in corso di realizzazione. Per quanto riguarda i comuni 801 interventi risultano conclusi e 553 sono in esecuzione. Gli Edr contano 16 interventi completati e 15 ancora in corso.

Considerando l’insieme dei programmi Pnrr e il piano nazionale complementare, la Regione conta su una dotazione complessiva superiore ai 3,4 miliardi.