Progetto dell’Ateneo di Udine per la promozione del turismo sostenibile

Valorizzare le produzioni tipiche delle aree transfrontaliere del Friuli Occidentale, del Bellunese e del Salisburghese raccontando, attraverso il cibo, l’identità di un territorio, per promuovere il turismo sostenibile e culturale. È l’obiettivo del progetto europeo CircaCibum – “Attorno a cibo, produzioni locali, tradizioni, creatività e paesaggi” partecipato dall’Università di Udine, capofila Montagna Leader Gruppo d’azione locale (Gal ) del Friuli occidentale.

Di durata biennale, il progetto è finanziato con 656mila euro dal Programma Interreg Italia-Austria e ha un valore complessivo di 821mila euro inclusi i cofinanziamenti. Partner dell’iniziativa sono anche la Salzburg University of Applied Sciences, l’Università di Padova, l’Accademia italiana della cucina e la Fondazione agrifood & bioeconomy Fvg.

La valorizzazione avverrà fornendo contenuti, strumenti digitali e occasioni di scambio destinati a produttori, operatori culturali e turistici. In particolare, sono previsti: la mappatura e la digitalizzazione delle produzioni locali con la creazione di un “Museo virtuale del cibo”; l’organizzazione di eventi transfrontalieri esperienziali e culturali; la promozione di un’offerta turistica innovativa; il rafforzamento delle reti culturali e imprenditoriali transfrontaliere.

«Attraverso CircaCibum – afferma il direttore di Montagna Leader, Pier Giorgio Sturlese – vogliamo non solo valorizzare i prodotti tipici, ma soprattutto raccontare la cultura, il sapere e la passione delle comunità che li generano. Il progetto rappresenta un’opportunità concreta per promuovere il turismo slow, rafforzare l’identità culturale e supportare la crescita economica e sociale dell’area transfrontaliera».

Per il professor Mauro Pascolini, referente di CircaCibum per l’Ateneo friulano, «il cibo è espressione viva di comunità che proteggono il paesaggio, tramandano tradizioni e innovano con creatività. Proprio per questo è fondamentale per promuovere il patrimonio culturale immateriale e del paesaggio legato alle produzioni agroalimentari locali».