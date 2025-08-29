  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 29 Agosto 2025
BUSINESS FVG


Economia

Progetto dell’Ateneo di Udine per la promozione del turismo sostenibile

Iniziativa finanziata con 656mila euro dal programma europeo Interreg Italia-Austria
Redazione
Autore: Redazione

Valorizzare le produzioni tipiche delle aree transfrontaliere del Friuli Occidentale, del Bellunese e del Salisburghese raccontando, attraverso il cibo, l’identità di un territorio, per promuovere il turismo sostenibile e culturale. È l’obiettivo del progetto europeo CircaCibum – “Attorno a cibo, produzioni locali, tradizioni, creatività e paesaggi” partecipato dall’Università di Udine, capofila Montagna Leader Gruppo d’azione locale (Gal ) del Friuli occidentale.

Di durata biennale, il progetto è finanziato con 656mila euro dal Programma Interreg Italia-Austria e ha un valore complessivo di 821mila euro inclusi i cofinanziamenti. Partner dell’iniziativa sono anche la Salzburg University of Applied Sciences, l’Università di Padova, l’Accademia italiana della cucina e la Fondazione agrifood & bioeconomy Fvg.

La valorizzazione avverrà fornendo contenuti, strumenti digitali e occasioni di scambio destinati a produttori, operatori culturali e turistici. In particolare, sono previsti: la mappatura e la digitalizzazione delle produzioni locali con la creazione di un “Museo virtuale del cibo”; l’organizzazione di eventi transfrontalieri esperienziali e culturali; la promozione di un’offerta turistica innovativa; il rafforzamento delle reti culturali e imprenditoriali transfrontaliere.

«Attraverso CircaCibum – afferma il direttore di Montagna Leader, Pier Giorgio Sturlese – vogliamo non solo valorizzare i prodotti tipici, ma soprattutto raccontare la cultura, il sapere e la passione delle comunità che li generano. Il progetto rappresenta un’opportunità concreta per promuovere il turismo slow, rafforzare l’identità culturale e supportare la crescita economica e sociale dell’area transfrontaliera».

Per il professor Mauro Pascolini, referente di CircaCibum per l’Ateneo friulano, «il cibo è espressione viva di comunità che proteggono il paesaggio, tramandano tradizioni e innovano con creatività. Proprio per questo è fondamentale per promuovere il patrimonio culturale immateriale e del paesaggio legato alle produzioni agroalimentari locali».

