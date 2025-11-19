Progetto Irrigavit: “Irrigazione razionale e gestione del suolo in viticoltura transfrontaliera”

Giunge alla conclusione IRRIGAVIT, progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia dedicato alla promozione e sperimentazione di una viticoltura più resiliente e sostenibile. Cofinanziato dal Programma Interreg VI-A Italia–Slovenia 2021–2027, il progetto ha avuto l’obiettivo di migliorare la gestione delle risorse idriche e del suolo nei territori viticoli dell’area adriatico-alpina, in linea con gli obiettivi europei per un’economia verde e adattata ai cambiamenti climatici.

La conferenza di chiusura progettuale si terrà mercoledì 26 novembre a Corno di Rosazzo (UD), in Villa Nachini Cabassi, con un ricco programma di interventi e testimonianze da parte di rappresentanti istituzionali, tecnici e accademici. Alle 10 sarà prevista anche una conferenza stampa dedicata ai giornalisti e moderata da Lorenzo Tosi.

Saranno presenti Filippo Butussi, presidente del Consorzio Tutela Vini Colli Orientali e Ramandolo; Aljoša Sosol e/o Laura Comelli, Programma Interreg VI-A Italia–Slovenia 2021–2027; Stefano Zannier e Barbara Zilli, Assessori Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Mauro Giovanni Viti, direttore ERSA; Angelo Montanari Magnifico Rettore e/o Giorgio Alberti (Prorettore) e/o Edi Piasentier (Direttore DI4A), Università degli Studi di Udine; Nika Gregorič, Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e dell’Alimentazione della Slovenia, e/o Maša Žagar, Direttrice Generale Direzione per l’Agricoltura; Matija Ukmar, Direttore RRA Severne Primorske Nova Gorica;Andrej Simončič, Kmetijski Inštitut Slovenije; Barbara Stenni, Università Ca’ Foscari di Venezia; Milan Brajnik, Geodetski Inštitut Slovenije.

Durante la giornata saranno presentate le problematiche affrontate dal progetto e le motivazioni alla base della nascita di IRRIGAVIT, il monitoraggio dei vigneti attraverso la piattaforma e le applicazioni del telerilevamento, nonché le tecniche di inerbimento per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e il caso del vigneto sperimentale dell’Azienda Specogna e, infine,i risultati delle prove di irrigazione in deficit e l’utilizzo del DSS (Decision Support System) e il monitoraggio del ciclo dell’acqua in vigneto. La conferenza si concluderà con la presentazione delle linee guida finali e la firma del Memorandum of Understanding (MOU) per un impegno collaborativo futuro tra i partner del progetto. L’evento si svolgerà in italiano e sloveno, con servizio di interpretariato in sala.

Il progetto IRRIGAVIT

Durata: 27 mesi (dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025)

Budget totale: 617.325,98 euro – Budget FESR: 493.860,78 euro

Partner: Università degli Studi di Udine (Lead Partner), Università Ca’ Foscari Venezia, Kmetijski Inštitut Slovenije, Geodetski Inštitut Slovenije, Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo e RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica.



IRRIGAVIT nasce come progetto di capitalizzazione dell’esperienza maturata con il precedente progetto ACQUAVITIS, dedicato alla gestione sostenibile dell’acqua in viticoltura. L’obiettivo di IRRIGAVIT è stato quello di consolidare e ampliare le strategie di resilienza in nuove aree viticole di alto interesse – in particolare Colli Orientali del Friuli e Brda – per proporre nuove linee guida a viticoltori e decisori politici. Il progetto ha sviluppato protocolli innovativi di irrigazione e gestione del suolo, prove dimostrative in campo, incontri tecnici e attività formative, promuovendo un approccio ecosistemico e sostenibile. Grazie alla collaborazione tra enti di ricerca, amministrazioni pubbliche e consorzi di tutela, IRRIGAVIT ha favorito un effettivo trasferimento di conoscenze e un rafforzamento delle reti di cooperazione transfrontaliera.

In un contesto di cambiamenti climatici e stress idrico crescente, IRRIGAVIT rappresenta un modello concreto di viticoltura “climate smart”, capace di coniugare innovazione tecnologica, tradizione e tutela del paesaggio, contribuendo alla costruzione di un futuro sostenibile per i territori viticoli dell’area transfrontaliera italo-slovena.