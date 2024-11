Progetto riqualificazione Porto Vecchio allo Smart City Expo

“Il recupero di Porto vecchio è un progetto di nuova generazione, non solo green, ma che rivalorizza il tessuto urbano in un’ottica di rigenerazione dei siti di archeologia industriale, dando nuova luce ad un’area che ha rappresentato il fulcro economico del capoluogo regionale. Nel contesto di una fiera dedicata alle smart cities, la nostra proposta ha trovato interesse degli stakeholder e addetti ai lavori che, in questi giorni, hanno frequentato i padiglioni della fiera e del nostro stand”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti al termine dell’incontro svoltosi oggi a Barcellona nell’ambito di Smart City Expo World Congress, il principale evento internazionale per il settore delle città intelligenti, un punto di incontro fondamentale per esperti e leader dei territori, delle imprese, dei centri di ricerca e delle organizzazioni internazionali più innovative al mondo. All’evento fieristico sono attesi nell’arco di tre giorni più di 24mila professionisti provenienti da oltre 800 città e quasi 600 relatori che condivideranno la loro visione su come costruire un futuro urbano più sostenibile e vivibile.

La Regione, presente all’appuntamento catalano con una delegazione composta dai rappresentanti dei quattro Comuni capoluogo, da Agenzia Select Friuli Venezia Giulia, Consorzio Ursus, Edison, Biblioteca di Udine e il Gect, ha a disposizione uno spazio di 70mq con postazioni dedicate, dotate di monitor su cui proiettare i propri progetti. Presente, inoltre, un’area riservata a speech e riunioni per fare matching tra imprese ed enti che frequenteranno la fiera. Proprio qui l’assessore Roberti, insieme al commissario per il recupero di Porto vecchio Luciano Zanelli e la direttrice di Agenzia Select Friuli Venezia Giulia Lydia Alessio Vernì, hanno presentato il progetto di recupero dell’area triestina.

“Smart city expo – ha detto l’esponente dell’esecutivo Fedriga – è una vetrina importante, luogo in cui si immaginano e progettano le città del futuro. Non poteva esserci un contesto più ideale in cui potevamo presentare quella che per la Regione è una “best practice”, ossia il recupero di un’area importante del Friuli Venezia Giulia come è quella di Porto Vecchio. Questa zona dismessa di Trieste andrà riqualificata su una superficie di 63 ettari, con il contributo importante dell’Amministrazione regionale che ha voluto acquistare quattro stabili in cui troveranno sede gli uffici con oltre mille dipendenti attualmente dislocati in dodici diverse sedi cittadine”.

“Ma la Regione – ha evidenziato ancora Roberti – ha previsto anche che un edificio venga messo a disposizione per accogliere un nuovo polo tecnologico, a servizio delle comunità e delle imprese del territorio. Tutto ciò è qualcosa di fortemente innovativo anche nel modello di progettazione e di ristrutturazione, cosa che è stata resa possibile grazie all’architetto Femia e allo studio Able, presenti in fiera e grazie ai quali è stata possibile oggi questa importante illustrazione. Il nostro progetto – ha concluso l’assessore regionale, ha suscitato molto interesse tra gli stakeholder e gli addetti ai lavori che stanno frequentando quello che a tutti gli effetti è un grande incubatore di idee dove si progettano le città del futuro”.

Nella mattinata, Roberti ha compiuto anche un tour della Fiera nel corso del quale ha visionato gli stand dei più grandi player internazionali operativi in questo settore.