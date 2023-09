Presentati i risultati del progetto Sissi 2.0

“Un progetto votato all’imprenditorialità e alla connessione tra lavoro, percorsi formativi e occasioni offerte dal territorio. Sissi 2.0 risponde all’obiettivo individuato dall’Amministrazione regionale di favorire l’innovazione attraverso un approccio sociale, intervenendo a sostegno dei settori della comunità che manifestano maggiori difficoltà. Questo progetto è nato resiliente e ha mostrato questa qualità non solo in epoca Covid, ma anche in un momento in cui il sistema della formazione è richiesto uno sforzo ulteriore per sfruttare a pieno le opportunità date dal Pnrr”.

Sono alcuni dei concetti espressi oggi a Trieste dall’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen alla presentazione del bilancio sociale del progetto Sissi 2.0, finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alla creazione di impresa e di lavoro autonomo. Nel dettaglio sono stati illustrati i risultati dell’attività svolta nei primi quattro anni del progetto, che gode del finanziamento della Regione a valere sul fondo europeo Fse-Por 2014-20 ed è realizzato da una rete di 26 progetti partner che dialogano con le realtà produttive e istituzionali locali. Sissi 2.0, il Sistema integrato di servizi per lo sviluppo imprenditoriale del Fvg, è soggetto attuatore del progetto, avviato nel 2019 nell’ambito del bando “Imprenderò [in] Fvg” e che si configura come un servizio di supporto gratuito rivolto a chi desidera aprire un’attività imprenditoriale o partita Iva. Le proposte vanno dall’orientamento alla formazione imprenditoriale e manageriale, alla valutazione del business plan e all’accompagnamento alla start-up. Principali destinatari i soggetti disoccupati o inattivi, giovani e donne, neo-imprenditori e altre categorie di lavoratori svantaggiati. Nell’arco del quadriennio, come è stato illustrato nell’incontro odierno, sono 676 le persone che hanno beneficiato del servizio di profilazione, mentre la formazione e le consulenze hanno coinvolto quasi 1500 tra neo imprese e disoccupati, per un totale di oltre 14mila ore di attività. Ottantasette sono invece i business plan elaborati e altrettante le partite Iva attivate. In questo quadro, Rosolen ha indicato le linee guida che accompagneranno l’azione dell’Amministrazione regionale nella programmazione 2021-27.

“Il nuovo bando, che sarà denominato ‘NuovaImpresa’, metterà a disposizione un finanziamento analogo a quello assegnato a Sissi 2.0 – ha spiegato l’assessore – e porrà particolare attenzione all’orientamento scolastico, negli Its, nei percorsi universitari e di alta formazione, nonché al supporto dei soggetti in uscita da crisi aziendali o di chi è in cerca di nuovi sbocchi lavorativi. ‘NuovaImpresa’ si concentrerà inoltre sugli aspetti della sostenibilità e di tutte le nuove forme di lavoro e di società (lavoro agile, recupero di antichi mestieri, società Benefit)”. Nel corso dei saluti istituzionali è stato letto il messaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha sottolineato come i risultati di Sissi 2.0 siano frutto di una regione che annovera centri di ricerca di alto livello e dimostra un’efficace integrazione tra mondo universitario e produttivo.