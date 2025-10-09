  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
giovedì 9 Ottobre 2025
Al via il progetto sulle visite didattiche al Data center Insiel

Redazione
Autore: Redazione

Prende ufficialmente il via oggi il ciclo di visite didattiche al Data center Insiel, promosso nell’ambito del nuovo Piano regionale scuola digitale, programma regionale 2025/26-2026/27-2027/28. A inaugurare il percorso saranno i 21 studenti della classe quarta dell’indirizzo informatico dell’Isis R. D’Aronco di Gemona del Friuli, primi partecipanti di un programma che coinvolgerà complessivamente oltre 400 studenti provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia.

“Con questo progetto vogliamo offrire ai giovani un’occasione concreta per entrare in contatto con il cuore digitale della Regione e comprendere quanto la tecnologia sia parte integrante della nostra quotidianità. È un modo anche per stimolare curiosità, consapevolezza e orientamento verso le professioni del futuro” commenta Diego Antonini, Amministratore unico di Insiel”.

Destinato alle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado, il progetto ha riscosso un interesse significativo: le richieste di partecipazione sono state ben superiori alla capienza disponibile e, a pochi giorni dalla scadenza delle iscrizioni (22 settembre), il calendario risulta già al completo fino ad aprile 2026, con una media di tre appuntamenti mensili.

Durante le visite, gli studenti avranno l’opportunità di esplorare da vicino le infrastrutture digitali regionali, approfondire i temi legati alla cybersicurezza e scoprire le professioni ICT, attraverso un’esperienza immersiva e interattiva.

Il Data center di Insiel gestisce 8,5 petabyte di spazio disco, 4.900 macchine virtuali, oltre 65.500 caselle di posta elettronica e garantisce ogni giorno 54,1 milioni di controlli automatici. Un team specializzato presidia h24 la sicurezza e la business continuity, con sistemi di disaster recovery e monitoraggio costante delle minacce informatiche. La rete proprietaria in fibra collega tutti i Comuni e le strutture sanitarie regionali, assicurando servizi digitali affidabili e innovativi. Il Data center Insiel è dunque simbolo di affidabilità, innovazione e servizio pubblico nel processo di trasformazione digitale del territorio.

L’infrastruttura custodisce e protegge i dati di cittadini, enti e sanità regionale da oltre quarant’anni. Nato negli anni ’80 come sala meccanografica, oggi è una struttura certificata rated 3 – riconoscimento internazionale che attesta l’elevata affidabilità e sicurezza delle infrastrutture IT e garantisce la continuità operativa anche in caso di guasti o manutenzioni, grazie a sistemi ridondati, rigorosi standard di progettazione e gestione e avanzate tecnologie per sicurezza, continuità e resilienza. Un livello di certificazione che garantisce ai servizi digitali regionali una struttura sempre disponibile, sicura, a tutela dei dati di cittadini, enti e sanità.

