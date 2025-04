Programma Interreg Alpine Space: la Carnia ospita il partner meeting del progetto Beyond Snow

Dopo aver fatto tappa in città come Bolzano, Torino, Bohinj e Métabief, dal 9 all’11 aprile i rappresentanti di sei Paesi dell’arco alpino partner del progetto europeo Beyond Snow, si sono dati appuntamento in Carnia per confrontarsi sul futuro del turismo nelle località di montagna, sempre più alle prese con le sfide legate al cambiamento climatico e alla riduzione dell’innevamento, e per visitare l’area pilota individuata per il Friuli Venezia Giulia: la Val Pesarina.

Grazie all’impegno della Comunità di montagna della Carnia, partner dell’iniziativa, è stato possibile mostrare da vicino le caratteristiche di questo territorio, le sue criticità, ma anche le tante potenzialità per un turismo che non si basi solo sugli sport invernali.

La prima giornata ad Arta Terme ha visto l’aggiornamento sulle attività condotte nei diversi territori coinvolti, sotto la supervisione del lead partner, il centro di ricerca Eurac di Bolzano, e gli interventi dello staff del Servizio cultura della Comunità di montagna, di Promoturismo FVG, ARPA e Università di Trieste per presentare il territorio carnico, l’offerta turistica e le strategie locali.

Le altre due giornate si sono svolte sul campo. In Val Pesarina i partecipanti hanno raggiunto Pradibosco, nel comune di Prato Carnico, dove la sindaca Erica Gonano ha raccontato sfide e potenzialità dell’impianto locale, anche in ottica di un turismo primaverile e autunnale, con successiva visita a Pesariis, il “paese degli orologi”. Per concludere, a Sutrio si è parlato di ospitalità diffusa e della ricca tradizione enogastronomica locale come leva turistica. Silvio Ortis, presidente di Visit Zoncolan, ha illustrato le iniziative in corso, ed è stato presentato uno strumento di supporto decisionale sviluppato nell’ambito di Beyond Snow, utile per aiutare le comunità locali a pianificare strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

La prossima attività del progetto, entrato nella sua fase finale, riguarda un investimento pilota sul cicloturismo. Questo intervento è stato scelto in collaborazione con gli operatori locali per promuovere la destagionalizzazione e rilanciare l’area della Val Pesarina, e l’intera Carnia.

BeyondSnow è un progetto Interreg – Alpine Space, co-finanziato dall’Unione Europea. Il suo obiettivo è di ridurre la dipendenza dalla neve delle località turistiche invernali nella regione alpina, rafforzando la resilienza al cambiamento climatico, promuovendo la capacità di conservare/aumentare la reddittività dei residenti e l’attrattività per i turisti.