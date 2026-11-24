Le priorità infrastrutturali a Nordest indicate dai Governatori sono tutte soluzioni pragmatiche e di buon senso. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini chiudendo a Roma la sessione di lavori del Forum Infrastrutture che ha visto protagonisti i presidenti di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna.

Moderati da Paolo Possamai, direttore editoriale del Gruppo NEM, organizzatore dell’evento, Fedriga, Stefani e De Pascale hanno rimarcato la necessità di rafforzare la capacità dei rispettivi territori di rappresentare le proprie esigenze nelle strategie nazionali. Rafforzamento della linea ferroviaria Venezia-Trieste, potenziamento del corridoio del Brennero, messa in sicurezza della Romea sono alcune delle urgenze indicate dai Governatori. Una sfida – hanno evidenziato uniti, che richiede una visione condivisa tra Regioni, Governo e gestori delle infrastrutture.