Project Search, in Zipr l’inclusione fa scuola

Buona la prima. Si archivia con soddisfazione la prima edizione del Progetto Search Italia, realizzato da partner istituzionali, AsFO e Collocamento Mirato, Cooperativa Futura, IAL, mondo industriale, LEF, il Consorzio industriale Ponte Rosso – Tagliamento con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia.

L’occasione è stata la consegna dei diplomi alle giovani e ai giovani protagonisti dell’esperienza che li ha visti impegnati nella formazione nei mesi scorsi, all’interno di una azienda con sedi in varie parti nel mondo. L’impresa insediata in zona industriale Ponte Rosso è la Brovedani Group Spa, che si è resa disponibile come host business e ha coinvolto i propri dipendenti in qualità di tutor e mentor a fianco dei tirocinanti, insegnando loro il lavoro.

Il Presidente del Consorzio Ponte Rosso-Tagliamento, Sergio Barel, nel suo intervento ha sottolineato l’evoluzione e la crescita che il progetto ha determinato in tutti i protagonisti di questa prima esperienza italiana. Project Search, ha ricordato Barel, si inserisce nelle attività del Polo inclusivo Ponte Rosso, una realtà nata a fine 2022 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso l’inserimento lavorativo di persone disabili e/o svantaggiate. Protagonisti del Polo, oltre al Consorzio stesso, sono Futura Cooperativa Sociale Onlus e LEF (Lean Experience Factory) che hanno deciso di fare un passo ulteriore in avanti importando dagli Stati Uniti il Progetto Search, su proposta di AsFO e il coinvolgimento diretto della Regione Friuli Venezia Giulia, (Assessorato alla salute, politiche sociali e disabilità e Assessorato al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia), in collaborazione con IAL FVG.

La novità del Progetto Search, “esportato” solo in pochissimi Paesi in Europa – in Friuli Venezia Giulia, in particolare a San Vito al Tagliamento, per ora è l’unica realtà in Italia –, è legata alla centralità dell’azienda e del luogo di lavoro in cui le persone vengono inserite. Insomma, si cambia la prospettiva sull’inserimento lavorativo di persone disabili, con interventi coadiuvati da specialisti come ad esempio educatori, terapisti occupazionali e psicologi, il tutto in stretta collaborazione con i referenti aziendali e con i colleghi di lavoro.

Dei 40 candidati inizialmente individuati come potenziali partecipanti, ne sono stati pre-selezionati 23 che poi nell’assessment day – alla presenza di personale aziendale, ASFO, Futura, Consorzio e IAL – sono stati valutati e si è arrivati a comporre una classe di dieci persone. Nel frattempo uno dei partecipanti è stato assunto in Azienda sanitaria a seguito di concorso durante il primo periodo, e dunque la classe composta da nove persone ha proseguito in questi nove mesi impegnata sia in formazione in gruppo sia in formazione individuale nell’azienda, affiancati da personale dell’impresa, così da imparare mansioni specifiche. Tutti e nove sono arrivati alla fine del percorso.

“Al termine dell’esperienza i tirocinanti hanno acquisito maggiore sicurezza nell’ambito lavorativo e maggiori competenze trasversali spendibili da subito nel mondo del lavoro” ha detto Barel, mentre il Presidente di Cooperativa Futura Gianluca Pavan ha colto l’occasione per ringraziare Brovedani Group Spa, azienda leader nel settore della meccanica di precisione, per “aver accolto i partecipanti e per l’accompagnamento costante all’interno dell’azienda con personale preparato, che si è messo in gioco per un progetto inedito in Italia”.

“L’esperienza è stata molto positiva e il Consorzio continuerà a sostenere il Progetto Search, promuovendo in Italia questa iniziativa di inclusione, un tema importantissimo” ha concluso il Presidente Barel che ha poi annunciato che “non ci fermeremo: stiamo già lavorando per le future edizioni e a settembre organizzeremo un evento istituzionale per raccontare i risultati dell’esperienza e illustrare quali sono le prospettive per il futuro”.