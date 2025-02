Project Search Italia: al via la seconda edizione

Hanno preso avvio lunedì 10 febbraio in Zona industriale a San Vito al Tagliamento, le attività della seconda edizione italiana di Project Search, format americano riconosciuto per l’elevato impatto nell’integrazione socio-occupazionale.

Sono otto le persone selezionate, che sono state accolte dai referenti di Futura Cooperativa sociale e del Consorzio Ponte Rosso Tagliamento – in rappresentanza di tutti i partner di progetto – nella sede di Bofrost Italia Spa, che insieme a Elior Spa, ha aderito al progetto come azienda ospitante.

Per questa seconda edizione, infatti, sono due le imprese coinvolte che hanno aperto le porte a Project Search per consentire al gruppo di tirocinanti, 4 ragazzi e 4 ragazze di età compresa tra i 20 e i 25 anni, di sperimentarsi in diversi ruoli e postazioni e acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Come nella precedente edizione, i tirocinanti vivranno giornalmente un momento di formazione in gruppo e una parte operativa direttamente nelle aziende in affiancamento a personale interno dell’impresa per imparare una mansione. I tirocini si svilupperanno nell’arco di circa 9 mesi durante i quali ciascun lavoratore sperimenterà tre esperienze diverse della durata di 10 settimane ognuna. Peculiarità di questa seconda edizione è che le attività saranno tutte inerenti il settore food e ristorazione, diversamente da quanto sperimentato lo scorso anno quando le mansioni attenevano al settore della metalmeccanica (host business era il Gruppo Brovedani Spa).

Nei giorni scorsi si è tenuta la giornata di “assessment” durante la quale i 17 candidati che hanno presentato domanda per partecipare al progetto, hanno sostenuto delle prove pratiche e un colloquio conoscitivo che hanno permesso agli operatori di selezionare le 8 persone che da questo mese – e fino a novembre – sperimenteranno il lavoro in azienda.

Confermato anche il team di progetto che vede la partecipazione di soggetti provenienti dal pubblico e dal privato con diverse competenze: Cooperativa sociale Futura, Consorzio Ponte Rosso Tagliamento, AsFO, Servizio interventi per i lavoratori e le imprese della Direzione centrale lavoro FVG, IAL FVG e LEF.

“L’avvio della seconda edizione di Project Search Italia – spiega il Presidente del Consorzio Ponte Rosso Tagliamento Sergio Barel – è la prova che le partnership tra enti pubblici e realtà private consentono di ottenere risultati davvero significativi. La sperimentazione dello scorso anno ci ha confermato che l’inclusione lavorativa di persone con disabilità è ancor più realizzabile se i soggetti coinvolti creano una rete virtuosa di buone pratiche, partecipando attivamente ed ognuno secondo le proprie competenze. Il Consorzio continuerà ad operare per rafforzare la relazione tra mondo delle imprese e il tessuto sociale del territorio nel segno dello sviluppo sostenibile e della promozione della comunità industriale”.

Anche Gianluca Pavan, Presidente della Cooperativa esprime soddisfazione per l’avvio del progetto: “Il nostro entusiasmo è alle stelle ed è direttamente proporzionale alla qualità del modello che seguiamo e a quello dei ragazzi, che quest’anno sono stati selezionati per prendere parte a questa seconda edizione. Entusiasmo e motivazione saranno fondamentali e saranno la chiave affinché il percorso possa concludersi con una assunzione entro i 18 mesi. Project Search ha un’attesa di successo del 70% e questo è il nostro obiettivo minimo. In itinere verranno coinvolte le aziende del territorio che potranno valutare un’assunzione. Il team di Project Search sarà pronto a dare tutto il supporto necessario. A nome di tutto il comitato direttivo auguro loro di fare una bella e arricchente esperienza”.

“Siamo felici di essere stati in grado di aver creato le condizioni per l’avvio di una seconda edizione di Project SEARCH, – afferma Carlo Francescutti, Responsabile dei Servizi socio-sanitari di AsFO -, un traguardo che conferma il nostro impegno nel creare opportunità concrete per l’inclusione lavorativa per giovani adulti con disabilità da disturbi del neurosviluppo. Questa nuova edizione rappresenta un importante passo avanti nel consolidamento delle competenze del team e nel rafforzamento della collaborazione tra i partner e una tappa importante per lo sviluppo del progetto in altri territori. Con Project Search i nostri servizi aggiungono all’offerta un percorso di accompagnamento al lavoro efficace, appropriato e basato su evidenze scientifiche aprendo la strada a sviluppi sempre più incoraggianti per il futuro dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità”.

Project Search

Punto di forza del Progetto Search, sviluppato negli USA, ad oggi “esportato” solo in pochissimi Paesi in Europa, è legato alla centralità dell’azienda e del luogo di lavoro in cui le persone vengono inserite. Uno degli ingredienti fondamentali per il successo del progetto è l’accompagnamento costante all’interno dell’azienda con personale preparato in senso abilitativo, educativo, relazionale attento anche alla comunicazione efficace con i referenti dell’azienda. L’impresa non viene lasciata sola, ma quotidianamente affiancata in presenza da professionisti. Inedito in Italia, grazie ad un network di realtà del territorio, dal 2023 Search ha messo radici in Friuli Venezia Giulia.

Il progetto nasce dall’idea di Erin Riehle e Susie Rutkowski, rispettivamente Direttrice del reparto di medicina d’urgenza e Direttrice dell’area Educazione speciale al Great Oaks Career Campuses, che nel 1996 promuovono per la prima volta l’inserimento lavorativo di persone con disabilità all’interno del Cincinnati Children’s Hospital Medical Centre. Da quel momento Search è stato replicato in moltissimi Stati degli USA ed oggi nel mondo si contano oltre 780 progetti targati Search.