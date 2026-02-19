PromoTurismo Fvg: il turismo cresce e si punta al fuori stagione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un comparto, quello del turismo e del commercio, che vale il 20% del Pil regionale e che vede un bilancio di Promoturismo Fvg che raggiunge i 100 milioni di ricavi. Iacopo Mestroni, direttore della società che si occupa del turismo ma anche dei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia, ha fatto il quadro nel corso della I commissione del Consiglio regionale presieduta da Markus Maurmair.

I lavori sono stati introdotti dall’assessore al Turismo, Sergio Emidio Bini, il quale ha sottolineato come i dati vedano 11 milioni di presenze nel 2025 con un aumento del 21% rispetto al 2019. Uno degli obiettivi è di destagionalizzare le presenze anche se è richiesto tempo e infrastrutture e per questo è stato rinnovato il bonus per la riqualificazione degli hotel.

Sul nodo del costo dei poli sciistici, Mestroni, ha evidenziato che le rendite sono di 17 milioni e sono inferiori ai costi di manutenzione «ma abbiamo deciso di mantenere i prezzi fermi da diversi anni nonostante l’aumento dei costi come l’energia, basterebbe aumentare lo skipass del 10% per raggiungere il pareggio».