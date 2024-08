Pronto Soccorso Monfalcone: i sindacati chiedono più sicurezza 

Sollecitare le istituzioni a prendere i necessari provvedimenti per risolvere le problematiche relative a mancanza di personale e necessità di maggiore sicurezza per lo stesso. Questi i temi alla base della proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale del pronto soccorso di Monfalcone, ancora scosso dopo l’ultimo episodio di violenza verbale verificatosi all’alba di domenica. Proprio per tutelare gli operatori sanitari della struttura i sindacati Uil Fpl e Nursind chiedono interventi immediati.

Sugli argomenti sollevati dai sindacati Asugi precisa di aver attivato da tempo tutte le misure di sicurezza a tutela del personale e dei pazienti come ad esempio l’attivazione della linea diretta tra Pronto Soccorso e polizia. L’azienda è inoltre favorevole ad individuare uno spazio interno dove la polizia possa stazionare e vigilare. Infine è già stato programmato il piano di potenziamento del personale dirigente e infermieristico: sarà attuato da Asugi non appena saranno individuate le risorse disponibili. GUARDA IL VIDEO