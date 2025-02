Prorogato stato emergenza Fvg per maltempo ottobre 2023 Per una durata di 12 mesi Il Consiglio dei Ministri ha deliberato oggi, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza nel territorio del Friuli Venezia Giulia, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici registrati in regione dal 24 ottobre al 5 novembre 2023.

La delibera non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si è resa necessaria “per consentire il completamento degli interventi avviati e per i quali sono stati già stanziati a suo tempo 9 milioni e 500 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali”.