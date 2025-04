Prosegue il rinnovo dei mandamenti di Confcommercio Udine

Dopo il rinnovo del mandamento di Lignano, che ha visto la nomina del neo presidente Loris Salatin, prosegue il lavoro di Confcommercio provinciale di Udine per avviare il mandato 2025-2030. Nella sede di viale Alpe Adria a Tavagnacco, nel pomeriggio di martedì 22 aprile, alla presenza del vicepresidente nazionale Giovanni Da Pozzo, del direttore Lorenzo Mazzolini e della commissione elettorale formata da Giuseppe Pavan e Caterina Segat, si è proceduto al rinnovo cariche di altri due mandamenti.

Nel mandamento del Friuli Orientale, l’assemblea ha eletto nel nuovo consiglio i compenti della lista formata da Adriano Borin, Giorgio Cerno, Filippo Meroi, Sergio Niemiz, Luca Tassotto e Maurizio Temporini. Il rinnovato consiglio ha quindi indicato Temporini, l’uscente, nel ruolo di presidente e Tassotto in quello di vice. “Sarà il mio terzo mandato e la riconferma è motivo di soddisfazione dopo un proficuo lavoro con il precedente consiglio – dichiara Temporini –. Ringrazio chi, per motivi personali, non ha potuto ripresentarsi e ringrazio tutti per lo straordinario impegno in tempi di pandemia e difficoltà crescenti soprattutto per il commercio. Ripartiamo ora con rinnovati entusiasmo con una squadra rinnovata per portare avanti gli obiettivo della Confcommercio e rispondere alle esigenze degli associati”.

Nel mandamento Lagunare, l’assemblea ha eletto nel nuovo consiglio i compenti della lista formata da Monya Aizza, Fabiana Bon, Pierluigi Mattiussi, presidente uscente, e Mauro Notarfrancesco. Il rinnovato consiglio ha quindi indicato Notarfranceso nel ruolo di presidente e Bon in quello di vice. “Dopo gli anni del Covid, che hanno cambiato la vita a tutti, è giunto il momento di consolidare i rapporti con le amministrazioni del mandamento – afferma Notarfrancesco –, sempre con obiettivo principale la tutela delle imprese che rappresentiamo”.

“Proseguiamo nella ridefinizione dei mandamenti sul territorio – commenta il vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Udine di Confcommercio Giovanni Da Pozzo –, consapevoli dell’importanza del radicamento dell’associazione. Un sincero ringraziamento ai consigli in carico nel precedente mandato e un in bocca al lupo ai nuovi eletti. Accanto alla riconferma di Temporini e all’inserimento di Notarfrancesco, da tempo uomini Confcommercio, è motivo anche di particolare soddisfazione vedere le new entry Borin, Cerno e Tassotto nel mandamento del Friuli Orientale”.