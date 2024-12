Prot. Civile: Riccardi, 3,9 mln per connettività in aree periferiche

“Alcuni territori marginali e della montagna della nostra regione presentano ancora difficoltà di collegamento non solamente per la telefonia mobile ma anche per il tradizionale telefono fisso. Adesso andiamo a migliorare la connettività di queste zone, con finalità di soccorso e di sicurezza, tramite lo sviluppo di una nuova tecnologia che consente di tracciare fino a oltre 10 km di distanza, gli spostamenti di ogni persona che sia dotata di un piccolo dispositivo Gps portatile. Ci sarà anche la possibilità aggiuntiva di inoltrare un segnale automatico di soccorso schiacciando un pulsante”.

L’ha spiegato l’assessore alla Salute e con delega alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che ha presentato alla Giunta una delibera che stanzia 3,9 milioni di euro per attivare questo nuovo sistema di localizzazione delle persone in difficoltà nelle zone che non sono coperte dalla rete telefonica mobile e fissa. L’Esecutivo ha approvato la delibera che è stata presentata di concerto con l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, e con l’assessore regionale ai Servizi Informativi, Sebastiano Callari.

“Attivando questo tipo di sistema – ha spiegato Riccardi – le operazioni di soccorso potranno essere più rapide e mirate, aumentando esponenzialmente le probabilità di successo. Un altro obiettivo che ci poniamo è quello di fornire, lungo i percorsi escursionistici più a rischio, un livello di connettività minima tale da consentire una chiamata di emergenza e, dove possibile, la navigazione sul web per poter utilizzare servizi informativi digitali e anche di promozione turistica del territorio”.

Tecnicamente, la procedura prevede l’estensione delle rete Wi-Fi della Rete pubblica regionale (Rpr) del Friuli Venezia Giulia nelle zone “non coperte”. Le installazioni utilizzeranno perlopiù le infrastrutture già esistenti, come quelle presenti presso gli impianti di risalita o nei siti che vengono già utilizzati da parte della protezione civile. È prevista la copertura complessiva di 2600 chilometri quadrati alla fine del progetto, nel 2029. Lo stesso progetto sarà attuato dal Servizio gestione e sviluppo sistemi tecnologici, informatici e multimediali della Protezione civile della Regione.

A valle dell’attivazione del servizio sono previsti l’organizzazione e l’attuazione di una serie di percorsi, la promozione di incontri dibattiti e presentazioni pubbliche che coinvolgeranno le comunità.