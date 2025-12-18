  • Aiello del Friuli
giovedì 18 Dicembre 2025
Protesta agricoltori a Bruxelles per il taglio dei fondi Pac

Assieme al presidente e al segretario generale di Coldiretti, Ettore Prandini e Vincenzo Gesmundo, presenti agricoltori e agricoltrici provenienti anche dal Friuli Venezia Giulia
Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

Per salvare l’agricoltura europea e la sicurezza alimentare di 400 milioni di cittadini occorre mandare via i tecnocrati che condizionano un’Unione Europea sempre più lontana dai cittadini e pericolosamente vicina alla sua implosione. È il messaggio scandito dalle migliaia di agricoltori di Coldiretti scesi pacificamente in piazza a Bruxelles al grido di “Non è questa l’Europa che vogliamo”, per denunciare la deriva autocratica imposta da Von der Leyen, che vuole togliere risorse alle imprese agricole e al cibo sano per finanziare i carri armati, minando così anche la salute dei cittadini consumatori. Un piano che appare come un attacco alle fondamenta della sovranità alimentare dell’intero continente, in un momento in cui tutte le altre potenze investono sempre di più nell’agricoltura, ritenuta da tutti – tranne che dall’Europa – una risorsa strategica.

Assieme al presidente e al segretario generale di Coldiretti, Ettore Prandini e Vincenzo Gesmundo, sono presenti agricoltori e agricoltrici provenienti anche dal Friuli Venezia Giulia. “L’Ue taglia i fondi in maniera folle: 90 miliardi in meno, 9 miliardi solo per l’Italia – hanno detto -. Von der Leyen così impedisce di produrre cibo di qualità per la salute degli europei e di potenziare le esportazioni”.

