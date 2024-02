Protesta dei trattori, più di cento mezzi in corteo a Pordenone

Clacson spianati, bandiere dell’Italia e del Friuli, cartelli eloquenti. Le rivendicazioni degli agricoltori sono arrivate anche a Pordenone. 117 mezzi agricoli hanno invaso le strade cittadine, a mimando la manifestazione organizzata dal Comitato Spontaneo Agricoltori Pordenone, che in mattinata ha radunato le forze – oltre 200 persone – al centro commerciale Sme, da dove è partito un lungo corteo che si è snodato in città per ribadire le richieste del mondo agricolo. Al passaggio dei trattori in molti hanno applaudito, altri hanno storto il naso per disagi causati al traffico. Due rappresentati del comitato sono poi stati ricevuti in Prefettura dalla viceprefetto Anna Grazia Giannuzzi, alla quale hanno consegnato un documento in più punti da girare al Governo. La manifestazione, pacifica, ha detto il comitato potrebbe essere ripetuta se dovesse servire.