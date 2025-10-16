  • Aiello del Friuli
giovedì 16 Ottobre 2025
Protezione civile, accordo Fvg-Veneto-Carinzia modello di cooperazione europea

Presentato l’accordo transfrontaliero con Veneto e Carinzia, un’intesa che rafforza la collaborazione nella gestione delle emergenze e diventa esempio di cooperazione europea.
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Bruxelles, nel quadro della Settimana europea delle Città e delle Regioni, il Friuli Venezia Giulia ha illustrato l’accordo di cooperazione in materia di protezione civile firmato con Veneto e Land Carinzia. L’intesa, valida fino al 2035, prevede lo scambio in tempo reale di dati e allerte, la gestione integrata delle chiamate di emergenza attraverso il Numero Unico 112 e la notifica reciproca in caso di calamità. Il protocollo consolida oltre dieci anni di collaborazione e punta a una risposta più rapida e coordinata alle emergenze, superando barriere linguistiche e amministrative.

