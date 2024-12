Protocollo d’Intesa tra EstEnergy Spa e le Associazioni dei consumatori del Friuli Venezia Giulia

Rafforzare la collaborazione per la tutela dei consumatori in un momento di grande cambiamento nel mercato dei servizi energetici, grazie a un confronto permanente e a canali di contatto dedicati. Sono questi i principali obiettivi dell’accordo siglato oggi a Trieste tra EstEnergy S.p.A, primo operatore energy del Nordest, e le realtà associative del Friuli Venezia Giulia iscritte nell’elenco ministeriale delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

Il nuovo protocollo rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la collaborazione tra l’azienda del Gruppo Hera e i cittadini della regione. Identifica infatti alcune modalità di azione a favore delle associazioni, che integrano le prassi di corretta condotta commerciale già previste dalle norme e si aggiungono alle linee guida del Codice Etico Hera, punto di riferimento per il comportamento di tutti i dipendenti delle aziende del Gruppo verso i clienti, i fornitori, l’ambiente e la comunità di riferimento.

Il protocollo formalizzato stamattina al Savoia Excelsior Palace di Trieste, è stato firmato da Isabella Malagoli, Amministratore Delegato di Hera Comm ed EstEnergy Spa, e dai rappresenti di A.D.O.C. FVG, Adiconsum FVG, Federconsumatori FVG e Unione Nazionale Consumatori. La collaborazione tra EstEnergy e le Associazioni locali più rappresentative di utenti e consumatori è nata nel periodo dell’emergenza Covid e si è poi rafforzata nel 2021 con l’obiettivo di trovare insieme soluzioni concrete per ridurre l’impatto della crisi dei prezzi energetici. Da allora non è mai venuta meno, in un percorso di fattivo ed efficace confronto utile a ridurre il potenziale insorgere di eventuali contenziosi. L’accordo odierno rafforza ulteriormente il legame tra questi importanti attori del mercato dell’energia, che sta attraversando una fase di profonda trasformazione, sotto la spinta della transizione ecologica, da un lato, e di una completa liberalizzazione del mercato, dall’altro.

Il protocollo mira in particolare a migliorare ulteriormente il rapporto di informazione reciproca tra le parti, con l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza e affidabilità nell’ambito delle forniture di luce e gas. EstEnergy si impegna a mettere a disposizione delle associazioni un canale dedicato per la gestione delle eventuali problematiche prioritarie, comuni a più clienti, oltre che a continuare a organizzare incontri periodici con le associazioni firmatarie per almeno tre volte all’anno. Le associazioni, dal canto loro, investono nella più ampia diffusione e divulgazione al pubblico di tutte le informazioni e le conoscenze condivise nell’ambito del protocollo, promuovendo anche eventuali percorsi di informazione e formazione rivolte ai cittadini sulle materie legate al consapevole utilizzo delle risorse energetiche.

Con il superamento del servizio di tutela gas e del servizio di maggior tutela per le forniture di energia elettrica a partire dal 1° gennaio e dal 1° luglio 2024 rispettivamente, il mercato energetico nazionale sta cambiando: il Gruppo Hera gestisce in tutta la provincia di Udine il nuovo servizio elettrico a tutele graduali che accoglie i clienti non vulnerabili che non hanno ancora scelto un fornitore di mercato libero. L’accordo siglato oggi rappresenta anche un’importante iniziativa per accompagnare i consumatori in questa fase di transizione verso la completa liberalizzazione del mercato, garantendo un’informazione corretta e trasparente e la massima collaborazione nella risoluzione di eventuali criticità segnalate dai consumatori per il tramite delle associazioni.