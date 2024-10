Province, primo sì dalla Camera

Con i voti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Azione, l’astensione di Alleanza verdi e sinistra e Italia Viva e i voti contrari di Partito democratico e Movimento 5 stelle, la Camera ha approvato il primo dei 4 voti che reintrodurranno le province in Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento passerà ora al Senato per poi, non prima di 3 mesi, tornare alla Camera e nuovamente al Senato. Tante le reazioni, il presidente Massimiliano Fedriga ha voluto ringraziare i deputati ricordano come dalla cancellazione degli enti intermedi sono aumentati i disservizi sul territorio e gravato la regione da eccessive procedure. L’assessore con delega agli enti locali Pierpaolo Roberti ricorda che i costi sono aumentati rispetto a prima. La vice ministro Vannia Gava parla di risultato importante e prevede la fine della prossima estate per la conclusione del percorso. Soddisfazione è stata espressa da Antonio Calligaris e Mauro Di Bert rispettivamente capigruppo in consiglio regionale di Lega e lista Fedriga. Critiche invece le opposizioni con la deputata dem Debora Serracchiani che in aula ha ricordato come la cancellazione delle province sia stata votata all’unanimità, le province ad elezione diretta sono una riforma solo per il ceto politico «Invece di una riforma che è una scatola vuota dovevate pensare alla sanità, alle infrastrutture, all’edilizia scolastica del Fvg». Posizione analoga anche per la segretaria regionale Caterina Conti e per il capogruppo Diego Moretti. Massimo Moretuzzo capogruppo di Patto per l’autonomia parla delle province come di uno strumento napoleonico, eliminato all’unanimità dal Consiglio regionale solo 10 anni fa. Mentre la consigliera del Movimento 5 Stelle Rosaria Capozzi di un contentino che graverà sui bilanci della regione. GUARDA IL VIDEO