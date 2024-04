Pubblica amministrazione da premio, ecco i Comuni innovativi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è tenuta a Udine nella Torre di Santa Maria della Sede di Confindustria Udine la premiazione dell’iniziativa Premio NuovaPA FVG – I Comuni e le Comunità del FVG per il miglioramento e l’innovazione, promossa dal Sistema Integrato ANCI FVG – ComPA FVG. L’appuntamento è stato un’occasione speciale per scoprire i progetti dei Comuni e delle Comunità del Friuli Venezia Giulia che si sono distinti per aver avviato un miglioramento e/o innovazione del proprio Ente, ma anche per vivere un momento di condivisione e confronto attraverso gli interventi di alcuni rappresentanti del mondo della PA insieme al mondo dell’impresa. Un modo per raccontare l’evoluzione della PA, le sue “buone prassi” e per favorire, attraverso il racconto delle iniziative premiate, un processo moltiplicatore sul territorio. I vincitori – A essere premiati sono stati: la Comunità di montagna della Carnia e il Comune di Pordenone, vincitori del primo premio ex aequo per l’asse tematico “Processi organizzativi migliorati”; la Comunità del Friuli Orientale, vincitore del primo premio per l’asse tematico “Servizi digitalizzati”; infine il Comune di Sappada-Plodn, vincitore del primo premio per l’asse tematico “Funzioni comunali più efficienti e integrate”. Menzione speciale per i Comuni di: Caneva e Porcia per il secondo asse tematico; Dogna e Brugnera per il terzo asse tematico. Tutti i progetti hanno contribuito allo sviluppo di una Pubblica Amministrazione agile, digitale, competente e strategica.