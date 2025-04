Pubblicata gara da 2,2 milioni per progetto Gronda Nord

“È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la procedura di gara per l’affidamento in appalto dei servizi relativi alla progettazione del primo lotto della ‘Gronda Nord’ di Pordenone”.

A darne notizia è l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, la quale spiega che la procedura riguarda l’affidamento di tutti i servizi di ingegneria e architettura per giungere alla progettazione definitiva, al coordinamento della sicurezza, alla progettazione esecutiva e alla direzione dei lavori.

“Si tratta di un appalto – chiarisce l’esponente dell’esecutivo Fedriga – il cui importo a base di gara, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali, è pari a 2.213.619,34 euro. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte sul portale della Regione eAppaltiFVG è fissato per mercoledì 21 maggio 2025. I professionisti interessati hanno quindi quaranta giorni di tempo per presentare le proprie offerte. La valutazione delle proposte verterà prevalentemente su elementi tecnico-qualitativi, tenendo conto della complessità dell’intervento e della sua localizzazione territoriale”.

La progettazione dell’intervento si basa sul Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) che l’Amministrazione regionale ha fatto predisporre nel 2024. A conclusione della gara si darà avvio all’incarico, che prevede una progettazione pari a centoventi giorni; considerando quindi le tempistiche, la predisposizione dell’elaborato tecnico è prevista per l’inizio del 2026, al fine di acquisire successivamente tutte le autorizzazioni necessarie per dare il via ai lavori. La progettazione avverrà con l’ausilio delle metodologie di modellazione informativa, finalizzate a monitorare il rispetto delle tempistiche realizzative.

“Per la Regione – conclude Amirante – questo è senz’altro un traguardo molto importante, al fine di poter disporre di un progetto definitivo su questa rilevante e fondamentale opera viaria, per la quale abbiamo già stanziato 31,5 milioni di euro”.