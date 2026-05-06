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Economia

Pubblicato l’avviso da 1,5 milioni per sostenere le scuole che accolgono studentesse e studenti provenienti da Gaza

Redazione
Autore: Redazione

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi il bando per garantire l’integrazione, il diritto allo studio e la continuità didattica attraverso azioni formative e di supporto, anche linguistico, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie non commerciali e ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) che accolgono studentesse e studenti provenienti dal territorio di Gaza. L’avviso è finanziato con risorse pari a 1,5 milioni di euro.

Le scuole possono attivare laboratori di lingua italiana L2 – Italiano per stranieri, ma anche percorsi formativi nelle principali aree disciplinari (es. linguistico-artistico-espressiva, matematico-scientifico-tecnologica) per il potenziamento delle competenze didattiche di base.

È previsto il coinvolgimento del territorio, in termini di partenariati e collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale. È previsto, altresì, il coinvolgimento dei genitori e delle famiglie.

“Ho mantenuto una promessa fatta ai giovani studenti palestinesi che abbiamo accolto fra noi perché non perdessero la possibilità di un futuro degno. Una misura concreta che testimonia il nostro impegno nell’ambito del Piano generale predisposto dal Governo a metà ottobre per la ricostruzione di Gaza, attraverso un investimento specifico per l’accoglienza degli studenti palestinesi nelle scuole, che comprende il coinvolgimento delle famiglie, la personalizzazione degli apprendimenti e il potenziamento linguistico”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Le scuole possono aderire fino alle ore 18.00 del 26 maggio 2026

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