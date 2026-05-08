Pubblici esercizi, convention di Confcommercio Fipe

Ultimi posti disponibili per la Convention Confcommercio Fipe 2026, un’iniziativa promossa dalla Confcommercio provinciale con i protagonisti del settore dei pubblici esercizi. L’appuntamento è in programma lunedì 18 maggio a partire dalle 18.30 al Castello di Susans.

“Sarà un evento esclusivo per un comparto di rilievo primario all’interno dell’associazione – spiega il vicepresidente nazionale e presidente di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo – e lo organizzeremo in una cornice d’eccezione. Vogliamo creare un’occasione di confronto concreto tra imprenditori, istituzioni e rappresentanti del settore, capace di offrire spunti utili per affrontare le sfide attuali e valorizzare le opportunità di crescita. Il comparto dei pubblici esercizi è centrale per l’economia del territorio e iniziative come questa servono a rafforzarne il ruolo e la visibilità”.

Da Pozzo farà gli onori di casa assieme al presidente nazionale di Confcommercio Fipe Lino Stoppani e al capogruppo provinciale Antonio Dalla Mora, che sottolinea: “Questo appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per fare rete tra operatori del settore, condividere esperienze e costruire nuove sinergie. Il valore dei pubblici esercizi passa anche attraverso momenti come questo, in cui il dialogo e il confronto diventano strumenti concreti di crescita e innovazione”.

Interverrà anche Federico Lorefice, direttore della rivista Grande Cucina. In chiusura, ospite d’eccezione, il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

Seguirà una cena di gala, un momento conviviale con posti limitati, pensato per vivere appieno l’atmosfera dell’evento. A dare supporto all’iniziativa, che ha il patrocinio della Camera di Commercio Pn-Ud, sono Bluenergy, Fidimpresa Friulveneto, CiviBank, Eat Friuli e MD Systems.