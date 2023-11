Punto d’incontro, in Fiera 7.000 studenti studiano il futuro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ritorna Punto di Incontro, Salone dell’orientamento, formazione e lavoro, la 15^ edizione è il programma il 29 e 30 novembre 2023 nei padiglioni 6 e 7 della Fiera di Pordenone e sarà come sempre un’occasione di informazione, confronto e dialogo, aperto a tutti per approfondire le opportunità di formazione e lavoro. Da quest’anno la manifestazione è aperta anche ai ragazzi di III superiore in orario pomeridiano e ai ragazzi di terza media che, accompagnati dai genitori, potranno informarsi sul proseguimento degli studi presso l’area dedicata alle scuole superiori. Una manifestazione unica in Regione e tra le prime nel Nordest per informarsi e confrontarsi con circa 120 realtà imprenditoriali, formative, istituzionali, trovare concreti spunti di riflessione, conoscere in maniera puntuale percorsi di studio, opportunità lavorative, occasioni di formazione in Italia e all’estero. Ad oggi hanno aderito alla manifestazione circa 7000 studenti di oltre 50 scuole superiori con sede in tutto il Friuli Venezia Giulia e nelle provincie di Venezia, Treviso, Padova e Belluno. A queste classi organizzate e ai loro insegnanti Pordenone Fiere offre il trasporto gratuito fino al quartiere fieristico. Ad attenderli due giorni densi di appuntamenti importanti, all’interno di una Fiera che si rivolge alle giovani generazioni, alla ricerca di spunti per orientarsi nelle scelte formative post-diploma e nelle prime opportunità lavorative, ma anche a chi desidera riqualificare il proprio profilo professionale, specializzarsi o cambiare impiego.

Questo format fieristico, ormai consolidato, propone oltre agli stand espositivi, un ricco programma di incontri completamente gratuiti, quasi tutti sold out ancora prima dell’inizio della manifestazione. In calendario, ci sono infatti oltre 140 workshop e incontri nelle 9 sale allestite all’interno dei padiglioni 6 e 7, tutti con un taglio molto pratico, proprio per offrire ai partecipanti spunti e aiuti concreti. Questi alcuni dei temi affrontati: studio e lavoro all’estero, come si compila un CV, come si sostiene un colloquio di lavoro, incontri di orientamento. Il mondo del lavoro è protagonista a Punto di Incontro 2023. In totale sono circa 70 le aziende presenti con uno stand o con il proprio personale a disposizione dei visitatori per colloqui, informazioni sulle posizioni aperte, raccolta di CV. Tra gli eventi principali di Punto di Incontro 2023 c’è il “Recruiting Day”, organizzato dai Servizi per il lavoro della Regione FVG in collaborazione con Pordenone Fiere Spa e che vedrà la partecipazione di 15 importanti Aziende dell’area pordenonese che cercano personale per 100 posti di lavoro.