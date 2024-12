Qualità della vita, FVG al vertice in Italia

GUARDA IL VIDEO ll Friuli Venezia Giulia presenta livelli elevati di benessere rispetto al complesso delle province italiane valutate sugli 11 domini del BesT dei territori. E’ quanto emerge dal report BesT del Fvg, che delinea i profili di benessere equo e sostenibile della regione, diffuso dall’Istat. Considerando le distribuzioni di 64 indicatori provinciali in 5 classi di benessere relativo nell’ultimo anno, il 62,7% delle misure colloca le province del Fvg nelle classi di benessere alta e medio-alta mentre il 16,3% le colloca nelle classi bassa e medio-bassa.

Nel dettaglio, Pordenone si distingue per l’elevata densità di verde storico nel capoluogo e Trieste si posiziona tra le tre province italiane con la più alta densità e rilevanza del patrimonio museale.

La distribuzione del reddito disponibile segnala per il Fvg livelli superiori a quelli nazionali ma leggermente inferiori a quelli del Nord-est: il 50% degli individui residenti in famiglia dispone di almeno 20.200 euro all’anno a fronte di un valore mediano di 17.500 euro per l’Italia e di 20.500 per il Nord-est.

La provincia di Pordenone presenta il valore mediano di reddito più elevato con 20.600 euro, Gorizia il più basso con 19.400 euro.