Quando il territorio fa squadra, il futuro prende forma: Friulia sostiene lo sviluppo di Dealernet

Friulia perfeziona un investimento in Dealernet S.p.A., distributore autorizzato di ricambi auto per i marchi del Gruppo Stellantis, che opera fra Friuli Venezia Giulia e Veneto con tre hub logistici, servendo una rete di officine e rivenditori specializzati nei ricambi e servizi post-vendita del gruppo Stellantis.

Dealernet nasce nel 2017 dall’alleanza di alcuni storici concessionari auto del Triveneto – Bliz, Ghiraldo & Autoin, Manzotti Automobili e Portomotori – con l’obiettivo di creare un operatore di eccellenza nella gestione dei ricambi auto a marchio Peugeot, Citroen, DS Automobiles e Opel (brand ex PSA).

A seguito della nascita del gruppo Stellantis con la fusione tra PSA e FCA nel 2023, Dealernet si è ulteriormente rafforzata con l’ingresso di De Bona e Sina, estendendo così la propria rete di servizi anche ai marchi Fiat, Jeep, Abarth, Leapmotor, Alfa Romeo e Lancia (brand ex FCA) e ampliando la rete di potenziali clienti, la presenza sul territorio e la capacità di servizio.

Dealernet in pochi anni è diventata un punto di riferimento per la distribuzione di ricambi auto nel Triveneto, grazie ad un modello di business basato sull’efficienza logistica, una grande disponibilità di ricambi a magazzino e a una squadra di collaboratori preparata ed affiatata, in grado di rispondere rapidamente alle esigenze di officine e riparatori, aiutandoli a fornire un servizio di riparazione sempre più rapido ed efficiente.

La Finanziaria Regionale ha sottoscritto un aumento di capitale del valore complessivo di 2 milioni di euro per supportare il consolidamento e la crescita previste nel piano industriale di Dealernet, che per il triennio 2026-2028 punta ad arrivare ad un volume di vendite annue stimato in oltre 80 milioni di euro, con una importante crescita rispetto ai 65 milioni di euro fatturati nel 2024. L’intervento Friulia si incardina nell’ambito di un’operazione più ampia del valore complessivo di 6,7 milioni di euro a cui hanno aderito anche gli attuali soci, i concessionari Bliz, De Bona, Ghiraldo & Autoin, Manzotti Automobili, Portomotori e Sina, sottoscrivendo un aumento di capitale di 4,7 milioni, parallelamente all’investimento di 2 milioni da parte di Friulia.

Dealernet rappresenta l’esempio di un progetto di sviluppo che unisce esperienza, innovazione e capacità di fare squadra e attraverso questa operazione, Friulia conferma il proprio ruolo di partner strategico per lo sviluppo delle imprese regionali, accompagnando la crescita di realtà dinamiche e innovative del territorio.

Federica Seganti, Presidente di Friulia, ha dichiarato: “Con questo investimento, Friulia conferma la propria missione di sostenere imprese solidamente radicate nel tessuto economico del Nordest. Dealernet rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra operatori del territorio, capace di valorizzare competenze locali e creare filiere efficienti in un settore strategico per l’economia regionale.”

Riccardo Gobbato, Presidente di Dealernet, ha dichiarato: “La nostra società è nata nel 2017 ha via via acquisito un numero sempre più importante di clienti che hanno trovato in noi un partner affidabile per garantire loro uno tra i migliori livelli di servizio nel nostro settore in Italia. Per noi essere scelti da Friulia è motivo di orgoglio e rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita e di evoluzione della società.