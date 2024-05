Quanto ne sAI? Evento a Fagagna sullle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale

Intelligenza Artificiale (o Artificial Intelligence, AI): ormai tutti ne parlano, ma quanti hanno davvero colto l’enorme potenziale che si cela dietro questa tecnologia e quanto la sua concreta applicazione sta già trasformando il nostro mondo del lavoro?

A queste e molte altre domande risponderà “Quanto ne sAI”, l’evento gratuito organizzato da Beliven, software factory di Udine, con la collaborazione di DITEDI e Animaimpresa e in programma venerdì 24 maggio alle 17:00 presso il Villaverde Hotel & Resort di Fagagna (UD). L’appuntamento, dedicato agli imprenditori e manager che vogliono compiere un importante passo in avanti nel processo di digitalizzazione, si propone come un’introduzione all’Intelligenza Artificiale nella quale verranno illustrate le infinite potenzialità dell’AI applicata a diversi campi di interesse: dal business aziendale all’ambito giuridico, dall’educazione alla creatività.

“L’Intelligenza Artificiale, oggi, è uno strumento concreto che, se impiegato saggiamente, può portare a cambiamenti epocali nelle routine lavorative quotidiane, soprattutto in termini di automazione ed efficienza, diventando un alleato potente e trasformativo in svariati settori professionali. Questo evento offre un’occasione per esplorare le sue infinite potenzialità e il suo impatto tangibile nel mondo del lavoro”, dichiara Andrea Virgilio, Ceo & Chief Happiness Officer di Beliven.