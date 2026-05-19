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martedì 19 Maggio 2026
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Economia

Quarant’anni di cooperazione sociale: Insieme celebra la sua storia a Tavagnacco

Sottotitolo: Dal 1986 servizi educativi e sociali per famiglie e comunità: al Teatro Maurensig un momento di confronto sul valore del tramandare conoscenze e relazioni
Redazione
Autore: Redazione

Quarant’anni di lavoro accanto alle persone, alle famiglie e alla comunità, costruendo ogni giorno servizi educativi e sociali fondati sulla professionalità, sulla mutualità e sulla centralità della persona. La cooperativa sociale Insieme festeggia nel 2026 i suoi primi quarant’anni di attività, confermandosi una realtà storica del territorio friulano nel campo dei servizi sociali ed educativi.

Momento clou delle celebrazioni, è stata la mattinata organizzata sabato scorso, 16 maggio, al Teatro Maurensig di Feletto Umberto di Tavagnacco. Un evento che ha rappresentato anche un momento di confronto e riflessione sul valore della trasmissione delle conoscenze, delle tradizioni e delle competenze tra generazioni. Dopo i saluti istituzionali, portati, tra gli altri, dall’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, dal sindaco di Tavagnacco, Giovanni Cucci, e dalla presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig, si è svolto anche un dialogo a più voci su “L’arte di tramandare”. Moderate dalla giornalista Martina Del Piccolo e con intermezzi musicali affidati a Luigina Feruglio, si sono confrontate assieme l’antropologa Luisa Rainer Chiap, l’autrice per l’infanzia Luigina Del Gobbo e l’imprenditrice Vittoria Mancini.

40 anni di comunità

Costituita il 15 aprile del 1986 e con sede ad Adegliacco di Tavagnacco, la cooperativa opera da decenni nell’ambito dell’animazione socio-culturale e dei servizi per l’infanzia e la comunità, promuovendo attività rivolte a bambini, famiglie e cittadini. Nel corso degli anni Insieme ha sviluppato numerosi progetti educativi e ricreativi, dai nidi d’infanzia ai centri estivi, mantenendo sempre al centro i valori della collaborazione, dell’inclusione e della crescita condivisa.

Un percorso costruito grazie all’impegno di soci lavoratori qualificati e di un gruppo di professionisti che hanno contribuito a consolidare nel tempo una cooperativa radicata nel territorio e riconosciuta per la qualità dei servizi offerti, come quelli proposti dai nidi per l’infanzia di Adegliacco e Cassacco. Nel corso degli anni la cooperativa ha ampliato costantemente la propria offerta di servizi e attività rivolte alla comunità, spaziando dai percorsi di pratica psicomotoria per bambini ai servizi di counseling e supporto alla persona, dalla formazione dedicata ai genitori alle lezioni private e ai corsi della scuola di musica, fino ai laboratori creativi pensati per tutte le età, con l’obiettivo di promuovere benessere, crescita personale, inclusione e partecipazione sociale.

“Quarant’anni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto raccontano una storia fatta di persone, relazioni e comunità – dichiara Rina Vazzaz, presidente della cooperativa –. In questi decenni abbiamo cercato di costruire servizi capaci di rispondere ai bisogni delle famiglie e del territorio, mantenendo sempre viva l’idea originaria della cooperazione: lavorare insieme per generare benessere sociale, opportunità educative e inclusione. Guardiamo al futuro con la stessa passione con cui siamo partiti nel 1986, consapevoli che la dimensione umana e la qualità delle relazioni continueranno a essere il cuore del nostro lavoro”.

Per Legacoop Fvg, a cui la cooperativa Insieme è associata, questo anniversario rappresenta anche il valore di una lunga esperienza cooperativa capace di evolversi insieme ai bisogni della società.

“Il percorso della cooperativa Insieme testimonia il ruolo che la cooperazione sociale può esprimere nei territori – sottolinea Michela Vogrig –. In quarant’anni questa realtà ha saputo costruire servizi, relazioni e opportunità mettendo sempre al centro le persone e i loro bisogni. Realizzando attività e servizi che interpretano le esigenze della comunità e che ne valorizzano il protagonismo. Esperienze come questa dimostrano quanto la cooperazione sia uno strumento capace di coniugare professionalità, democrazia e partecipazione sostenendo lo sviluppo e la coesione sociale e generando valore non solo economico, ma anche educativo e culturale”.

Oggi la cooperativa continua a operare con lo stesso spirito mutualistico che ne ha caratterizzato la nascita, promuovendo attività educative e sociali e mantenendo vivo un modello basato sulla partecipazione, sulla solidarietà e sulla crescita condivisa della comunità.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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