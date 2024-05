Quarant’anni di SMF, due giorni di eventi a Fagagna

Il 24 e 25 maggio, per il quarantesimo anniversario, SMF – Società Metalmeccanica Friulana organizza il primo SMF Forum sul tema Corporate Metamorphosis. SMF Forum è un evento speciale per discutere e celebrare le trasformazioni nel settore siderurgico e la collaborazione tra il mondo dell’industria e dell’educazione.

Il primo giorno dell’evento sarà focalizzato sulla presentazione delle innovazioni tecnologiche più recenti di SMF, tra cui macchine ecosostenibili per l’alluminio e il sistema “stretcher”. La giornata prevede una serie di workshop e un tour guidato, che permetterà ai rappresentanti dell’industria che parteciperanno di osservare da vicino i processi e le tecnologie implementate da SMF. Il 25 maggio il focus si sposterà sull’importanza dell’integrazione tra scuole e industria, con il convegno “Le scuole e la trasformazione industriale”. L’evento è ideato in collaborazione con Mill’s, che nel settore della formazione coordina Metal 5.0, una rassegna di convegni organizzati in alcuni tra i migliori istituti tecnici.