Quasi 3 milioni di euro pei la ciclovia Tolmezzo-Amaro-Alpe Adria

“Con 2,9 milioni di euro assegnati alla ciclovia FVG8 la Regione concretizza la realizzazione del secondo lotto da Tolmezzo ad Amaro verso l’Alpe Adria. Un collegamento che cambia le dinamiche del cicloturismo e della mobilità dolce sul territorio carnico e che è reso possibile dalla flessibilità della programmazione europea che ci consente di destinare più di 10 milioni di euro a iniziative a favore del territorio”. È quanto ha dichiarato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli intervenuta stamattina a Tolmezzo alla conferenza stampa di presentazione del secondo lotto della pista ciclabile Tolmezzo-Amaro-Stazione Carnia-Alpe Adria. All’evento hanno preso parte, tra gli altri, anche il presidente di Carnia Industrial Park Gabriele Bano, la vicepresidente Laura Zanella, i sindaci di Amaro Cristiana Mainardis e di Tolmezzo, Roberto Vicentini. I 2,9 milioni di euro destinati al progetto dalla Giunta regionale e assegnati direttamente al consorzio industriale integrano i fondi già disponibili per la realizzazione del primo lotto, pari a 1,5 milioni di euro, e sbloccano un progetto condiviso con il Carnia Industrial Park per il potenziamento della rete ciclabile a favore dei lavoratori della zona industriale carnica.

“Questo collegamento ciclabile è fondamentale per favorire soprattutto gli spostamenti di chi opera all’interno dell’area industriale e desidera raggiungere il proprio luogo di lavoro utilizzando la bicicletta. Grazie agli interventi che saranno realizzati, potranno farlo in sicurezza e attraversando luoghi di spettacolare bellezza. Ringrazio per l’impegno la collega alle Infrastrutture Cristina Amirante, in sinergia con la quale oggi diamo risposta alle richieste di un territorio, che per vocazione, è al centro dei mercati nazionali ed internazionali. La Carnia vuole mantenere salde le proprie radici nella montagna, contribuendo a garantire occupazione e sviluppo, anche attraverso l’utilizzo della viabilità su due ruote” ha sottolineato Zilli. “Il potenziamento della rete ciclabile che afferisce all’Alpe Adria – ha aggiunto l’assessore – favorisce anche gli spostamenti dei cicloturisti da quella che è la nostra “autostrada ciclabile” verso l’interno del territorio, dove l’offerta turistica può essere implementata accrescendo le occasioni di sviluppo economico e turistico dell’area. Le ciclovie sono essenziali a riportare al centro i paesi e la loro natura e a consentire anche a tanti giovani di continuare a vivere e lavorare in montagna”.

Dal 2018 ad oggi, la Regione ha investito oltre 250 milioni di euro sulla rete ciclabile che conta 1300 chilometri di percorsi, con 10 ciclovie principali. “Un impegno che viene premiato dai numeri – ha ricordato Zilli -: solamente lungo la ciclovia Alpe Adria, che compie quest’anno 20 anni, l’anno scorso, tra la primavera e l’autunno, si stima siano stati oltre 200 mila i ciclisti a percorrere il tratto regionale da Tarvisio a Grado”. La conclusione dei lavori del primo lotto è prevista per gennaio 2026, quando, grazie al finanziamento annunciato oggi, sarà avviato il secondo lotto dei lavori con previsione di completamento per la primavera 2027. Con il primo lotto verrà completato il tratto che, dalla rotonda di via Illegio a Tolmezzo, raggiunge il “Rio Confin”, nei pressi dell’ex polveriera di Pissebus, per complessivi 2,5 Km, mentre il secondo lotto si svilupperà per ulteriori 6,5 Km, fino all’imbocco del ponte ferroviario sul Fella, in comune di Amaro. Saranno dunque circa 9 i chilometri del tracciato, in attesa di poter riconvertire, ad uso ciclabile e pedonale, il ponte ferroviario, una volta completata la realizzazione del nuovo ponte stradale. Oltre al tracciato ciclabile che seguirà il sedime ferroviario dismesso, il progetto prevede il risanamento e la messa in sicurezza di 38 manufatti, fra sottopassi, ponti, ponticelli e gallerie.