Quattordicesimo club per WebFit che acquisisce la mantovana SoFit

Fitnessgest Srl – società con sede in provincia di Gorizia specializzata nella progettazione e gestione di centri fitness completamente digitalizzati, proprietaria della catena a marchio WebFit® – ha finalizzato l’operazione di acquisizione di Agensport operante col marchio SOFIT a Mantova. L’operazione si inserisce in un più ampio progetto di crescita e sviluppo sia per linee interne che per acquisizioni che porta la società giuliana a posizionarsi tra i leader di settore a livello nazionale con particolare riferimento al segmento low-cost.

“L’acquisizione di SoFit ci permette di espanderci nel nord Italia con la terza palestra in Lombardia dopo i due club aperti a Milano, ” – affermano Tommaso e Mauro Junior Salvador, soci e amministratori di Fitnessgest, esprimendo soddisfazione per l’operazione – “e rappresenta un’operazione di una serie che abbiamo programmato e pianificato. Proseguiremo la nostra espansione come nei piani digitalizzando e innovando sempre più per offrire ad una platea di clienti sempre maggiore un servizio di qualità ad un prezzo accessibile”

Fitnessgest prosegue quindi nella sua espansione territoriale in Italia con l’apertura del club n.14. Obiettivo dell’acquisizione del club So Fit è la prosecuzione della strategia di crescita intrapresa dalla Società, sia a livello organico che per linee esterne, attraverso un processo di “buy & build” che consentirà alla Società di consolidare la propria leadership nel settore e raggiungere nei prossimi anni l’obiettivo di 30 club attivi ed oltre 80 mila abbonati attivi.

Fitnessgest rappresenta uno dei maggiori player nel settore della gestione di palestre in grado di offrire un’ampia gamma di servizi e attrezzature di elevato livello qualitativo grazie a una profonda conoscenza e studio delle esigenze dei clienti.

Le palestre Webfit si presentano al mercato come club digitali e all’avanguardia in grado di assecondare le esigenze del cliente che vuole ricevere “il meglio ad un costo contenuto”. Con un livello di abbonati in costante crescita – ad oggi il numero di abbonati fidelizzati supera le 35 mila unità – le Società del gruppo si accingono a raggiungere nel 2025 ricavi consolidati per oltre 10 milioni di euro.

In un momento di mercato caratterizzato da un incremento nella domanda di servizi per il benessere della persona e tutto ciò che riguarda la digitalizzazione e smartizzazione dei servizi, Fitnessgest si posiziona nel segmento di mercato dei fitness club definito low cost, caratterizzato da costi contenuti degli abbonamenti consentiti da elevati livelli di digitalizzazione dei processi e dei servizi offerti. Il trend generale a cui si sta assistendo, previsto anche per i prossimi anni, vede un sostanziale incremento della domanda di servizi low cost rispetto alle altre tipologie di offerta presenti sul mercato.