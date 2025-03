Quattro nuovi corsi gratuiti per disoccupati al Bearzi di Udine

Il Centro di Formazione Professionale Bearzi di Udine lancia 4 nuovi corsi gratuiti per disoccupati del Friuli Venezia Giulia

Udine, 11/03/2025 – Il Centro di Formazione Professionale Bearzi, con la sua consolidata esperienza nella formazione e nell’inserimento lavorativo, presenta quattro nuove opportunità di crescita professionale rivolte a persone disoccupate residenti nel Friuli Venezia Giulia. I corsi, completamente gratuiti, mirano a fornire competenze linguistiche e digitali, oltre a strumenti per orientarsi nel mondo del lavoro.

I corsi in partenza:

Tedesco A2 (60 ore) : Un corso intensivo per acquisire le basi della lingua tedesca, essenziale per il mercato del lavoro locale e internazionale. Link: https://www.bearzi.it/2025/01/20/lingua-straniera-a2-tedesco/

: Un corso intensivo per acquisire le basi della lingua tedesca, essenziale per il mercato del lavoro locale e internazionale. Italiano A2 (60 ore) : Rivolto a stranieri che desiderano migliorare la propria conoscenza della lingua italiana per una migliore integrazione sociale e lavorativa. Link: https://www.bearzi.it/2025/01/28/lingua-straniera-a2-italiano/

: Rivolto a stranieri che desiderano migliorare la propria conoscenza della lingua italiana per una migliore integrazione sociale e lavorativa. Principi di Digital Marketing (48 ore) : Un corso pratico per imparare le basi del marketing digitale, una competenza sempre più richiesta dalle aziende. Link: https://www.bearzi.it/2025/01/23/principi-di-digital-marketing/

: Un corso pratico per imparare le basi del marketing digitale, una competenza sempre più richiesta dalle aziende. Career Guidance per il lavoro che cambia (24 ore) : Un percorso di orientamento per acquisire strumenti utili nella ricerca di lavoro e per affrontare le sfide del mercato del lavoro in continua evoluzione. Link: https://www.bearzi.it/2025/01/28/career-guidance-per-il-lavoro-che-cambia/

: Un percorso di orientamento per acquisire strumenti utili nella ricerca di lavoro e per affrontare le sfide del mercato del lavoro in continua evoluzione.

Informazioni e iscrizioni:

Telefono: 0432 493981

Email: [indirizzo email rimosso]

Resta aggiornato sui futuri corsi iscrivendoti al canale WhatsApp del Bearzi: https://whatsapp.com/channel/0029VaVX2O630LKXXrO6UI2r

Questi corsi rappresentano un’opportunità concreta per acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro e per favorire l’inserimento o il reinserimento professionale. Invitiamo tutti gli interessati a contattarci per maggiori informazioni e per iscrivers.

Il Centro di Formazione Professionale Bearzi, con la sua lunga esperienza nella formazione professionale, si conferma un punto di riferimento per chi cerca nuove opportunità di crescita professionale nel territorio del Friuli Venezia Giulia.