Quattrocento nuovi alberi a Pordenone grazie al progetto di CSR

Il progetto di riqualificazione ambientale e forestazione del Gruppo CRAI entra nel vivo. Grazie all’impegno assunto dalla nota insegna saranno complessivamente quasi 6.000 le nuove piante nelle 16 aree dislocate in tutto il territorio nazionale. Tutti i progetti sono realizzati nell’ambito della campagna Mosaico Verde, promossa da AzzeroCO2 e Legambiente che ha l’obiettivo di riqualificare le aree verdi e tutelare i boschi esistenti.

A partire dal 15 dicembre nel Comune di Pordenone sono stati messi a dimora 400 alberi. L’intervento è stato realizzato nella parte Est del comune, non lontano dalle sponde del fiume Noncello e vicino alla zona industriale della città. Le piante scelte sono tutte specie autoctone resistenti all’inquinamento come la Farnia, l’Olmo minore, l’Acero campestre, il Viburno e il Carpino nero.

Il progetto di CSR di CRAI ha una forte valenza socio-ambientale perché si propone di contrastare i cambiamenti climatici favorendo attraverso gli alberi il naturale assorbimento delle emissioni di CO2 e di ridurre lo stress ambientale e l’inquinamento acustico, contribuendo così a restituire valore al territorio.

Siamo molto soddisfatti di aver collaborato a questo importante progetto di forestazione urbana promosso da AzzeroCO2 e sostenuto da Ama Crai Est e dal Gruppo Crai, realizzato nell’ambito della Campagna Mosaico Verde.” hanno dichiarato il Sindaco Alessandro Ciriani e l’Assessore all’ambiente Mattia Tirelli “Ringraziamo Hydrogea SPA, società affidataria della gestione del “servizio idrico integrato, per aver compreso l’alto valore ambientale dell’iniziativa mettendosi a disposizione per la gestione futura dell’area, che dimostra ancora una volta quanto Pordenone sia una città sensibile alle tematiche ambientali e impegnata a salvaguardare il proprio patrimonio naturale, anche grazie alla collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. Questo progetto rafforza l’immagine della città come comunità attenta allo sviluppo sostenibile accrescendo il patrimonio naturale cittadino, a beneficio delle future generazioni.”

Un’iniziativa concreta e coerente con l’approccio del Gruppo ai progetti di Corporate Social Responsibility, da sempre orientati a favore dell’ambiente e delle persone. L’azione nel Comune di Pordenone, in grado di apportare un vantaggio duraturo per la comunità, è stata resa possibile grazie al supporto economico di Ama CRAI Est.

“Con il progetto di piantumazione di 400 piante a Pordenone, AMA Crai dimostra ancora una volta la sua sensibilità sui temi dell’ambiente e del contrasto ai cambiamenti climatici una mission che portiamo avanti assieme ai nostri soci e in tutti i nostri store, promuovendo il consumo sostenibile e i prodotti a chilometro zero e di qualità, oltre a evitare lo spreco alimentare. L’iniziativa in collaborazione con AzzeroCO2 ci permette dunque di piantare 400 nuovi alberi, un gesto significativo che non è solo simbolico: i cittadini di Pordenone beneficeranno di un nuovo piccolo bosco, con tutti i benefici ambientali, sociali e salutari che comporta” ha affermato Gianfranco Scola, direttore generale di AMA Crai Est.

“Piantare nuovi alberi nelle aree verdi urbane rappresenta un’azione concreta e dai molteplici benefici per migliorare l’ambiente e contrastare i cambiamenti climatici. Gli alberi svolgono infatti un ruolo fondamentale nell’assorbire l’anidride carbonica e nel produrre ossigeno, contribuendo in modo significativo alla mitigazione degli effetti del riscaldamento globale – ha dichiarato Sandro Scollato Amministratore delegato di AzzeroCO2. – L’intervento realizzato a Pordenone insieme a Ama Crai Est e Gruppo Crai non solo permetterà di aumentare il capitale naturale della città, ma garantirà nel tempo vantaggi sia per la qualità dell’aria che per la tutela della biodiversità locale. L’iniziativa rientra nel progetto europeo “LIFE Terra” che vede Legambiente come unico partner italiano e del quale noi siamo sostenitori, un esempio concreto di come il lavoro sinergico tra diverse realtà consenta di restituire pregio ai nostri territori e consegnare ai cittadini luoghi fruibili a contatto con la natura”.