Rallenta la produzione industriale in Friuli, tengono occupazione e investimenti

La produzione industriale in Friuli tira il freno a mano. Nel terzo trimestre del 2025, il comparto manifatturiero nell’ex provincia di Udine ha segnato un meno 2,4% rispetto al trimestre precedente e una flessione dello 0,9%b rispetto al medesimo periodo di un anno fa. Lo dice l’indagine congiunturale elaborata dall’Ufficio Studi di Confindustria Udine, che riconduce la flessione solo in parte alla componente stagionale e la lega all’andamento delle singole filiere industriali. In difficoltà soprattutto il legno-arredo e i materiali da costruzione.

Giù anche le vendite: meno 3,1% sul secondo trimestre 2025, ma mostrano un lieve incremento, +0,4%, rispetto al terzo trimestre 2024. Anche l’export e gli ordinativi risultano stabili nel confronto annuo. Incide molto l’apprezzamento dell’euro su dollaro e altre monete che riduce la competitività sui mercati extra-euro. Tengono occupazione e investimenti.

“Questi dati – dice il presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo – non sono una sorpresa in un quadro generale incerto e sfidante. Le nostre imprese sono davanti a un bivio storico: innovare e collaborare per consolidare la competitività internazionale, oppure rischiare di rallentare in un contesto internazionale sempre più veloce e competitivo”.