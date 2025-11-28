RECOCER, il modello Friuli Venezia Giulia al centro del Congresso IFEC 2025

La Fondazione RECOCER – Regia Coordinata per le Comunità Energetiche Rinnovabili ha partecipato in data 25 Novembre alla Quinta Conferenza nazionale IFEC, ospitata presso la sede del GSE a Roma, il principale appuntamento italiano dedicato allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili. L’intervento è stato affidato al Presidente Filippo Bisaro, invitato tra le esperienze nazionali considerate best practice all’interno del panel dedicato alla governance territoriale, come indicato nel programma ufficiale della Conferenza.

La presenza della Fondazione RECOCER, unica realtà istituzionalizzata del Friuli Venezia Giulia, ha rappresentato un significativo momento di confronto ai massimi livelli nazionali. Durante il suo intervento, Bisaro ha raccontato il modello pubblico e sovracomunale costruito da 17 enti locali della Comunità Collinare del Friuli, un percorso strategico avviato nel 2019 e oggi riconosciuto per solidità, coerenza e capacità di dare forma a una governance stabile nel tempo. Nel suo contributo, ha illustrato come la Fondazione coordini attualmente oltre 35 impianti fotovoltaici installati su edifici pubblici e come l’approccio condiviso consenta anche ai Comuni più piccoli di partecipare alla transizione energetica in un quadro protetto, trasparente e tecnicamente affidabile.

Nel suo intervento, Bisaro ha evidenziato l’importanza di una governance pubblica capace di sostenere la crescita delle CER, assicurando standard tecnici e amministrativi uniformi e una cabina di regia che metta al centro l’interesse collettivo. Ha richiamato inoltre la dimensione sociale ed equitativa del modello RECOCER, che collega la produzione da fonti rinnovabili a politiche di sostegno verso famiglie, attività locali e fasce più fragili, e la costante collaborazione con il mondo tecnico-scientifico e con gli attori territoriali.

La Conferenza IFEC, che ha riunito GSE, MASE, ENEA, Politecnico di Torino, imprese del settore e i principali organismi associativi nazionali, ha confermato il ruolo crescente delle Comunità Energetiche come leva per la competitività dei territori, per la riduzione della povertà energetica e per la diffusione di nuovi modelli di cooperazione istituzionale.

“Essere presenti al tavolo nazionale più autorevole sulle CER – ha dichiarato Bisaro – rappresenta un riconoscimento del lavoro portato avanti dai nostri Comuni e della solidità del modello che abbiamo costruito. La transizione energetica non è solo una sfida tecnologica, ma un percorso istituzionale che richiede visione, responsabilità pubblica e capacità di costruire strumenti che durino nel tempo.”

La partecipazione della Fondazione RECOCER si inserisce in un quadro di sviluppo che ora guarda all’apertura delle Comunità Energetiche alla partecipazione diretta di cittadini, imprese e associazioni, alla realizzazione di nuove configurazioni territoriali e alla costruzione di una piattaforma digitale per la gestione integrata dei processi.