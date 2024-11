Record di iscrizioni in UniTs: si avvicina la soglia dei 4mila

Un aumento del 15% degli iscritti rispetto allo scorso anno e del 40% rispetto al pre pandemia. È un anno record quello che si sta concludendo per l’università di Trieste che spegne le 100 candeline festeggiano i 3.920 iscritti con il 60% di donne tra gli immatricolati alle lauree triennali. Il 25% degli iscritti è chiaramente di Trieste e poi da Udine, Gorizia e Pordenone mentre il 40% arriva da fuori regione in particolare da Veneto, Lombardia e Sicilia mentre 700 studenti arrivano dall’estero. La crescita maggiore per quanto riguarda i corsi di laurea è per Logopedia, arrivata all’87% e poi Ingengeria con quasi il 50% e poi via via Economia internazionale e mercati finanziari e gestione aziendale. Dal periodo della pandemia invece a registrare numeri record è chimica aumentata del 104% e poi le discipline storiche e filosofiche e infermieristica. Per le Lauree Magistrali c’è ancora tempo: le iscrizioni chiuderanno con varie scadenze tra dicembre e marzo 2025.

GUARDA IL VIDEO