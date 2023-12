E’ record: superati i 10 milioni di turisti in Friuli Venezia Giulia

“In Friuli Venezia Giulia sono stati superati i 10 milioni di turisti, non mai successo prima in regione”. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione Massimiliano Fedriga durante la conferenza stampa di fine anno. Un risultato ottenuto, ha spiegato, “per le politiche anticicliche che abbiamo messo in campo anche nel comparto turistico. Siamo riusciti, a differenza degli altri territori italiani, ad avere nel 2022 un aumento del turismo in Friuli Venezia Giulia che sfiora il 2 per cento”, superiore alla media nazionale. E mentre per il 2022 “non c’è dubbio sia stato un anno da record per il sistema nazionale, e ovviamente anche per il Friuli Venezia Giulia, nel 2023 il rischio era che, quando un sistema inizia a invece scendere, è molto più difficile andare nel senso opposto, e continuare a salire. Ce l’abbiamo fatta. Ovviamente – ha aggiunto – non dobbiamo dare nulla per scontato, non a caso sia la parte investimenti che la parte di promozione del territorio vedrà un forte rafforzamento nel 2024, proprio per cercare di mettere in campo quelle politiche anticicliche che vediamo anche in tutta la parte imprese, che hanno funzionato, e che ci auguriamo possano continuare a funzione o per lo meno in caso di difficoltà a rallentare gli effetti negativi che vediamo in altre parti del Paese”, ha concluso.