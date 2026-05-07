Recruiting Day al Tiare Shopping il 26 maggio

Un Recruiting Day – Open Day dedicato al lavoro si terrà martedì 26 maggio al Tiare Shopping di Villesse. L’iniziativa, promossa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il centro commerciale, è finalizzata a favorire l’incontro diretto tra domanda e offerta occupazionale.

L’evento si svolgerà nella sede del Tiare Shopping, in località Maranuz 2, e sarà rivolto a tutte le persone interessate a candidarsi per le posizioni aperte negli store della struttura commerciale.

L’edizione 2026 sarà organizzata con la formula dell’Open Day: una giornata a porte aperte dedicata al contatto diretto tra aziende e candidati, con colloqui rapidi previa registrazione.

Le aziende aderenti sono Cisalfa Sport, Decathlon, È Qui, Foot Locker, Gifrab (The B – Marville), IKEA, Oltre e Rossopomodoro. Tra i profili ricercati figurano addetti alle vendite, responsabili di punto vendita, addetti al magazzino, addetti di sala e bar, banconieri, addetti alla cucina e farmacisti.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione entro domenica 24 maggio 2026 tramite il link disponibile nella pagina dedicata all’evento:

https://tinyurl.com/4hw7vtkd

Dopo la registrazione, i candidati riceveranno una mail di conferma con l’orario dell’appuntamento, previsto indicativamente tra le 9.30 e le 16.00.

I partecipanti sono invitati a portare con sé più copie del curriculum vitae in formato cartaceo, da consegnare direttamente alle aziende con cui desiderano sostenere il colloquio.

Durante la giornata sarà inoltre possibile incontrare gli operatori dei Servizi regionali per il lavoro e approfondire le opportunità e i servizi messi a disposizione dalla Regione a sostegno della ricerca occupazionale.

Per informazioni: Servizi alle imprese, [email protected], tel. 0481 386609 oppure 331 2681001.