Recruiting Day, in 200 a caccia di un posto di lavoro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In duecento a caccia di un posto di lavoro. Questa mattina, al recruiting day in Castello a San Vito al Tagliamento, organizzato dalla Regione in collaborazione con il Comune e il Consorzio industriale Ponte Rosso, c’era chi era alla ricerca del primo impiego – un 19enne – chi in cerca di un’occupazione e chi, invece, ha visto un’opportunità per migliorare la sua posizione.

L’età media dei candidati? 41 anni con una netta prevalenza femminile.

Quindici le aziende alla ricerca di 110 lavoratori. A Ponte Rosso mancano soprattutto operai e tecnici. Ma anche educatrici, impiegati, addetti alla logistica e ai servizi.