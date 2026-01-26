Recruiting day, a Lignano 340 posti per la stagione estiva

A Lignano Sabbiadoro si apre la stagione dei colloqui per la stagione estiva 2026: martedì 24 febbraio si terrà il nuovo Recruiting Day, dedicato alla selezione di personale per hotel, ristoranti e stabilimenti balneari. Sono 340 le posizioni aperte, in crescita del 21% rispetto all’anno scorso, e 49 le strutture partecipanti.

Le opportunità spaziano dall’amministrazione all’accoglienza e reception, dalla cucina e sala/bar a pulizie, manutenzione del verde, guardianato notturno e assistenza bagnanti, con o senza brevetto. “L’evento dello scorso anno si è confermato uno dei più efficaci in termini di assunzioni e soddisfazione delle aziende – ha sottolineato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen –. È un’occasione concreta per far incontrare chi cerca lavoro e chi offre opportunità nel turismo estivo”.

Chi vuole candidarsi deve inviare il curriculum entro domenica 15 febbraio tramite il link “MI CANDIDO” sul sito della Regione (https://bit.ly/RAFVG2026_RD_Lignano). I candidati ritenuti idonei riceveranno conferma del colloquio tra il 18 e il 23 febbraio, che si svolgerà il 24 febbraio all’auditorium Sala dei Mille del Bella Italia Village.

Per informazioni: 0432 279962 – [email protected]