Recruiting Day: numeri record per il sistema nato nel 2020

Una crescita esponenziale che è passata da 3 appuntamenti nel 2020 a già 24 fino a giugno di quest'anno. I Recruiting day negli ultimi 5 anni sono diventati sempre più un punto di riferimento per chi cerca lavoro e per unire domanda e offerta al punto che sono stati sempre più accompagnati da corsi creati ad hoc. L'assessore regionale Alessia Rosolen con Anna D'Angelo e Gianni Fratte della direzione centrale lavoro hanno tracciato un bilancio più che lusinghiero di questo strumenti ideati proprio dall'assessore della giunta guidata da Massimiliano Fedriga.

Nel 2024 sono 488 le persone assunte a fronte 12.794 candidature. Rosolen ha sottolineato la centralità del ruolo dei centri per l’impiego il cui servizio di incontro domanda-offerta incide per il 6% sul totale delle assunzioni contro una media nazionale del 3%. In regione sono 530mila gli occupati con un tasso del 70%. Sempre l’assessore ha evidenziato l’importanza di aver mantenuto in mano pubblica la rete dei servizi per l’inserimento lavorativo «Un impegno – ha concluso – che deve proseguire considerando che nei prossimi 5 anni il divario tra fabbisogno occupazionale e popolazione impiegabile sarà di 20mila persone».