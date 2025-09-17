Recruiting Day per le società benefit a Gorizia

“L’aumento significativo del numero di società benefit, registrato da quando la Regione Friuli Venezia Giulia – unica in Italia – ha avviato il Forum nazionale “Fabbricare Società” quattro anni fa, ci ha spinti a introdurre, nell’edizione del prossimo ottobre, un Recruiting Day dedicato proprio a queste realtà. Le società benefit del nostro territorio, infatti, sono alla ricerca di nuovi profili professionali sensibili ai temi del welfare aziendale e della responsabilità sociale d’impresa, valori sempre più apprezzati, in particolare, dalle giovani generazioni”.

Così oggi a Udine l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen nel corso della presentazione del Recruiting Day per le Aziende Benefit, in programma mercoledì 15 ottobre alle 14.30 al Kulturni center Lojze Bratuz di Gorizia. Come ha spiegato la rappresentante della Giunta regionale, l’iniziativa si inserisce nel calendario del Forum Fabbricare Società organizzato da Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa e rappresenta un’occasione concreta per conoscere da vicino sei realtà imprenditoriali che hanno fatto della sostenibilità e della responsabilità sociale un punto di forza del loro modello di business. Durante la giornata, i candidati preselezionati avranno la possibilità di sostenere colloqui con le aziende partecipanti, attive in settori diversi: dall’edilizia alla consulenza ICT, dalla produzione alimentare ai servizi bancari, fino alla componentistica navale.

Le imprese coinvolte – Adriacos SpA, Banca di Cividale, CEA Cooperativa Edile Appennino, Is Copy srl, Quality Food Group – Delser e Sultan srl – sono alla ricerca di profili qualificati e motivati, spaziando da tecnici e operai specializzati a consulenti, manutentori e impiegati amministrativi. Per partecipare alla selezione è necessario inviare il proprio curriculum entro martedì 7 ottobre attraverso i link “Mi candido” disponibili sulla pagina dedicata all’evento, specificando il profilo d’interesse. Seguirà una fase di preselezione: tra l’8 e il 14 ottobre i candidati idonei riceveranno via email la conferma e l’orario del colloquio. Ulteriori informazioni e l’elenco dettagliato delle posizioni ricercate sono disponibili sul sito www.fabbricaresocieta.it