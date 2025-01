Recruiting day Regione-Lidl: 100 posti in gruppo con 90% contratti indeterminati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Il centinaio di posti offerti da Lidl Italia, oggetto del nuovo prossimo recruiting day, sono nel campo della logistica e dei servizi, aree nelle quali Lidl ha saputo investire in formazione, mettendo a disposizione grazie alla collaborazione con la Camera di commercio italo tedesca anche un titolo ai partecipanti: si tratta di lavori stagionali, legati all’esigenza del periodo turistico, ma all’interno di un gruppo nel quale il 90 per cento dei contratti sono attualmente a tempo indeterminato”. Lo ha sottolineato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, collegandosi da remoto per la presentazione del Recruiting Day in programma mercoledì 12 febbraio a Villa Manin di Passariano di Codroipo organizzato dai Servizi per il lavoro della Regione a favore di Lidl Italia, parte del Gruppo Schwarz.

“La maggiore diffusione di contratti a tempo indeterminato è uno degli aspetti sui quali la Regione cerca di dare tutte le risposte possibili: i dati del mercato del lavoro a fine 2024 hanno mostrato segnali importanti, probabilmente mai prima raggiunti, ma il dato dell’aumento dei contratti a tempo determinato in regione deve continuare a stimolare una riflessione e l’impegno futuro” ha commentato Rosolen. Rosolen nell’occasione ha reso noto i numeri che hanno caratterizzato l’attività dei Servizi per il lavoro: “Nessuna Regione svolge un’attività così proattiva per incrociare la domanda e l’offerta per dare risposte a chi si rivolge ai nostri Centri per l’impiego: nel 2024 sono stati realizzati 39 recruiting day e 5 eventi fieristici, coinvolgendo 361 aziende (nel 2023 erano state 275), mettendo in vetrina 3.553 posti di lavoro, vagliando circa 10mila candidati presentati ai vari eventi di reclutamento”. Altri 16 recruiting day sono in via di organizzazione da qui fino a da aprile, e tre eventi ad hoc a Trieste, Lignano Sabbiadoro e Grado verranno organizzati prevalentemente per il comparto turistico alberghiero. Per quanto riguarda le offerte del recruiting day monoaziendale che è in agenda a Passariano, a illustrare nel dettaglio il gruppo e le offerte di lavoro sono stati il direttore regionale di Lidl Sesto al Reghena Umberto Nordio e il coordinatore del personale Giuseppe Coppola.

L’azienda cerca 100 persone per le esigenze dei punti vendita presenti in regione – anche in vista della stagione estiva – prevalentemente nell’area udinese e pordenonese. I profili richiesti riguardano l’area vendite e magazzino, in particolare si cercano operatore di filiale, apprendista addetto/a vendite; addetto/a vendite; addetto/a vendite a chiamata; assistant store manager; impiegato/a ufficio facility, preparatore merce magazzino. Per la candidatura va inviato il curriculum vitae entro 5 febbraio attraverso il sito della Regione e sarà a seguito del recruiting day la Regione stessa a contattare i profili considerati più adatti per competenze. Secondo quanto riferito alla presentazione il gruppo Schwarz è il più grande in Europa nel settore della grande distribuzione organizzata. Lidl, prima multinazionale tedesca in Italia e decima estera, è presente dal 1992 con 750 punti vendita e dal 1993 in Friuli Venezia Giulia con 31 punti vendita, l’ultimo aperto a Cordenons e il prossimo in via di apertura a Sacile. In Italia Lidl si avvale di 22mila collaboratori, in regione di 1050. Secondo uno studio Ambrosetti il bilancio di impatto socio economico registra un contributo al Pil nazionale di 7,2 miliardi (0,4%).