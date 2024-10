Recruiting Day Sbe-Varvit conferma Regione proattiva

“Il Recruiting Day del Gruppo Vescovini che si terrà il 15 novembre a Monfalcone è la dimostrazione dell’attenzione e della proattività dei servizi per l’impiego e per le imprese della Regione e rappresenta un passaggio importante per l’area di Monfalcone in considerazione degli investimenti che l’azienda, anche accompagnata dall’Amministrazione del Friuli Venezia Giulia, sta facendo sul territorio, sebbene in un momento di calo di occupazione nel settore dell’industria e di previsione di riduzione del 15 per cento del fatturato previsto dal Gruppo nel 2024”. Lo ha affermato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen che oggi è intervenuta nel Palazzo della Regione a Trieste alla presentazione all’evento di reclutamento della Sbe-Varvit che si terrà all’interno dello stabilimento di Monfalcone in via Bagni 26. L’azienda cerca 50 profili tra area di produzione, impiegatizia e tecnica.

“Il Gruppo Vescovini – ha rilevato Rosolen – è attivo su tutti gli asset fondamentali per sviluppare il proprio business ma soprattutto per dare risposte a un territorio che ha bisogno di investire sulla contrattazione di secondo livello per restituire il potere d’acquisto ai lavoratori, che ha in previsione un bilancio di partecipazione dei dipendenti al sistema dell’impresa e che intende puntare su un welfare territoriale esattamente come l’Amministrazione regionale sta progettando di fare, legandolo all’attrattività e al contrasto del calo demografico. Un tema quest’ultimo – ha osservato l’assessore – che sta impattando in maniera sostanziale sul mondo del lavoro, ma che deve essere affrontato basandolo sulle competenze di chi arriva qui e non sul tema dei numeri, uscendo quindi dal sistema delle quote e concentrandoci invece sul sistema della formazione”.

Il Gruppo Vescovini, specializzato nella produzione e nella distribuzione di viti, bulloni e dadi stampati a freddo, conta 1000 dipendenti, 600 dei quali in Friuli Venezia Giulia – dove è presente a Monfalcone e in misura minore a Tolmezzo -, vanta – come ha riferito il presidente Alessandro Vescovini – un fatturato di 400 milioni di euro servendo 5mila clienti in 70 Paesi del mondo e, per quanto riguarda i trattamenti economici, aggiunge al contratto nazionale un salario variabile misurato su base non annuale ma giornaliera. Nello specifico il Recruiting Day del 15 novembre punta ai seguenti profili: operatori di impianti automatici, manutentori meccanici, operatori di lavorazioni meccaniche manuali, addetti allo stampaggio a freddo, addetti ai trattamenti superficiali, addetti al laboratorio di qualità, addetti al customer care e un responsabile di gestione qualità. Le candidature vanno inviate entro giovedì 7 novembre (vedasi http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=241 81 )