Recruiting Day Young a San Giorgio di Nogaro

L’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen annuncia il 2. Recruiting Day Young del 2026, nonché il nono Recruiting Day dell’anno, in programma giovedì 26 marzo 2026 a Villa Dora, in piazza Plebiscito, a San Giorgio di Nogaro. “L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di San Giorgio di Nogaro e con l’Infopoint Informagiovani del territorio, con l’obiettivo di favorire l’incontro diretto tra giovani under 35 e realtà produttive locali” spiega Rosolen. Il Recruiting Day Young è rivolto ai giovani fino a 35 anni e consente di conoscere le imprese del territorio regionale, sostenere brevi colloqui conoscitivi e candidarsi per opportunità di inserimento lavorativo. Saranno presenti le seguenti realtà produttive: ABS – Acciaierie Bertoli Safau, AnimaVera, Despar (Aspiag Service) ed Oleificio San Giorgio. Il format prevede una modalità strutturata su colloqui brevi: ciascun candidato avrà a disposizione 5 minuti per un primo confronto con ogni azienda. A rotazione, in circa 20 minuti, i partecipanti incontreranno tutte le imprese presenti. La partecipazione è libera fino a esaurimento dei posti disponibili. È richiesta l’iscrizione entro lunedì 23 marzo 2026 al link: https://bit.ly/RAFVG2026_RDYSGdN I candidati ammessi riceveranno una e-mail di conferma con le indicazioni operative. Sempre lunedì 23 marzo 2026, alle 16.30, a Villa Dora, è previsto un incontro di preparazione della durata di circa 60 minuti, organizzato dagli operatori dei Servizi regionali per il lavoro, dedicato a fornire strumenti utili per affrontare efficacemente un colloquio di 5 minuti. L’iscrizione al training avviene tramite lo stesso modulo utilizzato per il Recruiting Day Young. Per informazioni: [email protected] – 0432 279962.