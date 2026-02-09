  • Aiello del Friuli
Economia

Recruting day a Villa Manin, 60 posti nei punti Lidl del Fvg

Sessanta opportunità di lavoro in Friuli Venezia Giulia grazie a percorsi formativi pre e post assunzione
Redazione
Autore: Redazione

Il Recruiting Day promosso da Lidl Italia rappresenta un esempio concreto di come la Regione Friuli Venezia Giulia abbia saputo costruire, insieme alle imprese, percorsi di formazione pre e post assunzione in grado di accompagnare le persone verso un’occupazione stabile e di qualità.

Lo ha affermato oggi a Udine l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della giornata di selezione organizzata da Lidl Italia per il prossimo 5 marzo. L’iniziativa è finalizzata all’inserimento di nuovi profili professionali nei punti vendita e nei magazzini dell’azienda in Friuli Venezia Giulia. Complessivamente sono circa 60 i posti disponibili, con candidature aperte fino al 24 febbraio.

Nel suo intervento Rosolen ha definito Lidl «un partner speciale» per l’Amministrazione regionale, sottolineando in particolare l’attenzione dell’azienda verso l’occupazione femminile e giovanile. «I dati del recruiting dello scorso anno – ha spiegato l’assessore – evidenziano in modo chiaro età e genere delle persone assunte e confermano la centralità di queste politiche».

L’assessore ha poi ricordato il ruolo delle politiche attive del lavoro regionali che nel 2024 mobilitano circa 10 milioni di euro a favore di giovani e donne, affiancate da strumenti dedicati a chi proviene da situazioni di crisi aziendale e ai percorsi di apprendistato duale. Anche su questo fronte, ha aggiunto Rosolen, Lidl rappresenta un partner strategico grazie ai percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca, che consentono agli studenti di accedere a un’occupazione stabile al termine degli studi.

Fondamentale, secondo l’assessore, è il sistema integrato costituito dai centri per l’impiego, dal collocamento mirato e dalla formazione professionale regionale, che permette di costruire risposte differenziate in base ai bisogni delle persone e delle imprese. «Per la prima volta – ha evidenziato – sono stati attivati incentivi specifici per favorire il reinserimento lavorativo di chi proviene da contesti di crisi, consentendo alle aziende di recuperare competenze e professionalità. Stiamo inoltre costruendo “cuscinetti sartoriali” per aiutare chi ha perso il lavoro a trovare una nuova occupazione coerente con l’esperienza maturata».

Durante la conferenza stampa è stato ricordato che le posizioni aperte riguardano il territorio udinese e pordenonese, in vista della stagione estiva, nelle aree vendita e magazzino. I profili ricercati includono operatore di filiale, apprendista addetto/a alle vendite, addetto/a alle vendite anche riservato alle categorie protette (L. 68/99), addetto/a alle vendite a chiamata, assistant store manager e preparatore merce di magazzino.

Le persone interessate devono inviare il proprio curriculum vitae entro il 24 febbraio. Dopo una fase di preselezione, i candidati ritenuti in linea riceveranno via email la convocazione per il colloquio, che si svolgerà giovedì 5 marzo 2026 a Villa Manin di Passariano.
Per informazioni è possibile contattare il Servizio alle imprese della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo email [email protected] o ai numeri 0432 279951 e 335 6590772.

