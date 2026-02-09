Recruting day a Villa Manin, 60 posti nei punti Lidl del Fvg

Il Recruiting Day promosso da Lidl Italia rappresenta un esempio concreto di come la Regione Friuli Venezia Giulia abbia saputo costruire, insieme alle imprese, percorsi di formazione pre e post assunzione in grado di accompagnare le persone verso un’occupazione stabile e di qualità.

Lo ha affermato oggi a Udine l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della giornata di selezione organizzata da Lidl Italia per il prossimo 5 marzo. L’iniziativa è finalizzata all’inserimento di nuovi profili professionali nei punti vendita e nei magazzini dell’azienda in Friuli Venezia Giulia. Complessivamente sono circa 60 i posti disponibili, con candidature aperte fino al 24 febbraio.

Nel suo intervento Rosolen ha definito Lidl «un partner speciale» per l’Amministrazione regionale, sottolineando in particolare l’attenzione dell’azienda verso l’occupazione femminile e giovanile. «I dati del recruiting dello scorso anno – ha spiegato l’assessore – evidenziano in modo chiaro età e genere delle persone assunte e confermano la centralità di queste politiche».

L’assessore ha poi ricordato il ruolo delle politiche attive del lavoro regionali che nel 2024 mobilitano circa 10 milioni di euro a favore di giovani e donne, affiancate da strumenti dedicati a chi proviene da situazioni di crisi aziendale e ai percorsi di apprendistato duale. Anche su questo fronte, ha aggiunto Rosolen, Lidl rappresenta un partner strategico grazie ai percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca, che consentono agli studenti di accedere a un’occupazione stabile al termine degli studi.

Fondamentale, secondo l’assessore, è il sistema integrato costituito dai centri per l’impiego, dal collocamento mirato e dalla formazione professionale regionale, che permette di costruire risposte differenziate in base ai bisogni delle persone e delle imprese. «Per la prima volta – ha evidenziato – sono stati attivati incentivi specifici per favorire il reinserimento lavorativo di chi proviene da contesti di crisi, consentendo alle aziende di recuperare competenze e professionalità. Stiamo inoltre costruendo “cuscinetti sartoriali” per aiutare chi ha perso il lavoro a trovare una nuova occupazione coerente con l’esperienza maturata».

Durante la conferenza stampa è stato ricordato che le posizioni aperte riguardano il territorio udinese e pordenonese, in vista della stagione estiva, nelle aree vendita e magazzino. I profili ricercati includono operatore di filiale, apprendista addetto/a alle vendite, addetto/a alle vendite anche riservato alle categorie protette (L. 68/99), addetto/a alle vendite a chiamata, assistant store manager e preparatore merce di magazzino.

Le persone interessate devono inviare il proprio curriculum vitae entro il 24 febbraio. Dopo una fase di preselezione, i candidati ritenuti in linea riceveranno via email la convocazione per il colloquio, che si svolgerà giovedì 5 marzo 2026 a Villa Manin di Passariano.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio alle imprese della Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo email [email protected] o ai numeri 0432 279951 e 335 6590772.